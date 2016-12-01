Anayasa teklifi imzaya açıldı

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeden mutabakatın çıkmasından sonra AK Parti yeni bir adım attı.
TEKLİF İMZAYA AÇILDI
AK Parti'nin hazırladığı değişliklik teklifi parti grubunda imzaya açıldı. Başbakan Yıldırım, değişilik teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söylemişti.
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Anlaşma metnini KAMU OYU ile açık ve sarih bir şekilde paylaşılması isabetli olur.Yoksa millete haydi refarundum var denemez ,halk bilinçlenmeli.Halkın bu sistemin rejim değişikliği olmadığını tam olarak anlamalıdır.Ak parti ve Mhp çok iyi iş çıkardı.tebrikler
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