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Anayasa teklifi imzaya açıldı

'nin teklifi ​parti grubunda imzaya açıldı. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi bekleniyor.

Anayasa teklifi imzaya açıldı

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeden mutabakatın çıkmasından sonra yeni bir adım attı.

TEKLİF İMZAYA AÇILDI
AK Parti'nin hazırladığı değişliklik teklifi parti grubunda imzaya açıldı. Başbakan Yıldırım, değişilik teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söylemişti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 18:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus2922 ihpus2922

Anlaşma metnini KAMU OYU ile açık ve sarih bir şekilde paylaşılması isabetli olur.Yoksa millete haydi refarundum var denemez ,halk bilinçlenmeli.Halkın bu sistemin rejim değişikliği olmadığını tam olarak anlamalıdır.Ak parti ve Mhp çok iyi iş çıkardı.tebrikler

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cevapla 01.12.2016 19:11
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