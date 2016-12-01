Altan’a yeni şok

Oyuncu Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011'de Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti. Kerem Altan'ın şüpheli olduğu soruşturma, ölümün solunum yetmezliği ile gerçekleştiği sebebiyle takipsizlikle sonuçlandı. Darbe soruşturması savcılarından Can Tuncay, Foster'ın ölümünde şüpheler bulunduğu gerekçesiyle davanın yeniden açılmasını kararlaştırdı. Tam da bu sırada yeni bir gelişme yaşandı. Darbe soruşturması kapsamında tutuklanan yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan hakkında "yurt dışınaçıkış yasağı" kararı verildi. Savcılık talep yazısında "Kerem Altan'ın babası Ahmet Altan'ın nüfuzu sayesinde emniyet ve yargıdakiFETÖ'cülereliyle olayınüzerininörtüldüğü" iddiasına ilişkin soruşturmanın yeniden açıldığı da hatırlatıldı.
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