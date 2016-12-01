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Altan’a yeni şok

Altan’a yeni şok
Oyuncu , 2 Şubat 2011'de 'ın oğlu 'ın Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti. 'ın şüpheli olduğu soruşturma, ölümün solunum yetmezliği ile gerçekleştiği sebebiyle takipsizlikle sonuçlandı. Darbe soruşturması savcılarından Can Tuncay, Foster'ın ölümünde şüpheler bulunduğu gerekçesiyle davanın yeniden açılmasını kararlaştırdı. Tam da bu sırada yeni bir gelişme yaşandı. Darbe soruşturması kapsamında tutuklanan yazar 'ın oğlu Kerem Altan hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" kararı verildi. Savcılık talep yazısında "Kerem Altan'ın babası Ahmet Altan'ın nüfuzu sayesinde emniyet ve yargıdaki FETÖ'cüler eliyle olayın üzerinin örtüldüğü" iddiasına ilişkin soruşturmanın yeniden açıldığı da hatırlatıldı.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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