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'ün yeğeni yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu iddia edilen firari 'ün yeğeni , yurt dışına kaçmak isterken İzmir'de havalimanında yakalandı.

Adil Öksüzün yeğeni yurt dışına kaçarken yakalandı
FETÖ'nün kritik isimlerinden olan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan firari 'ün yeğeni için İzmir'de operasyon düzelendi. Zübeyir Öksüz, İzmir Adnan Menderes Havalimanından yurt dışına çıkarken polisin operasyonuyla yakalandı. Öksüz'ün evinde de arama yapıldığı bildirilirken, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün yeğeni ifade için emniyete götürüldü.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 19:30
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