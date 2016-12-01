FETÖ'nün kritik isimlerinden olan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan firari Adil Öksüz'ün yeğeni Zübeyir Öksüz için İzmir'de operasyon düzelendi. Zübeyir Öksüz, İzmir Adnan Menderes Havalimanından yurt dışına çıkarken polisin operasyonuyla yakalandı. Öksüz'ün evinde de arama yapıldığı bildirilirken, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün yeğeni ifade için emniyete götürüldü.
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