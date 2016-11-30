Vicdansız!

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi, tuvaletten bebek ağlamasesi geldiğini duydu. İçeriye girdiğinde yeni doğmuş minik bir yavrunun, klozetin üzerinde olduğunu gördü. Bebeği kucağına alıp annesini aradı. Bulamayınca durumu polisi bildirdi. Daha sonra hastane yönetimine teslim edilen bebek, tedavi altına alındı. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis,bebeği bir kadının tuvaletebırakıp, ayrıldığını tespit etti. Yüzü kameralarda tam olarak belirlenemeyen kadını bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Doktorlar, kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yetkililer, göbeği naylonçuval ipiyle bağlanmış olanbebeğin, doğumdan birkaçsaat sonra tuvalete bırakılmışolabileceğini belirtti.
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