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Vicdansız!

Vicdansız!
Edirne'de 'nde güvenlik görevlisi, tuvaletten bebek ağlama sesi geldiğini duydu. İçeriye girdiğinde yeni doğmuş minik bir yavrunun, klozetin üzerinde olduğunu gördü. Bebeği kucağına alıp annesini aradı. Bulamayınca durumu polisi bildirdi. Daha sonra hastane yönetimine teslim edilen bebek, tedavi altına alındı. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bebeği bir kadının tuvalete bırakıp, ayrıldığını tespit etti. Yüzü kameralarda tam olarak belirlenemeyen kadını bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Doktorlar, kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yetkililer, göbeği naylon çuval ipiyle bağlanmış olan bebeğin, doğumdan birkaç saat sonra tuvalete bırakılmış olabileceğini belirtti.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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