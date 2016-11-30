Şengen beşlisi

AB, "Türk vatandaşlarınavizesiz Avrupa"anlaşmasını çiğnedi.Sonra da terörle mücadelebahanesiyle üyelik müzakerelerinidondurabileceğiniilan etti. Ama Ankara, küstahlığaboyun eğmedi.
Mültecilere kapıyı açacağınıbildirdi. ŞanghayBeşlisi ile ilişkileri geliştirdi.Bunu gören Şengen ülkeleride tir tir titredi. Ve TAKVİM,"Milyonlarca SuriyeliAvrupa'ya giderse ne olur"sorusunun cevabını resmetti!
1- Londra- Trafalgar Meydanı'nda Suriyeli çocuklar koşturacak.
2-Paris- Eyfel Kulesi, göçmenlere gölge olacak...
3- Berlin- Berlin Katedrali'nin önünü Suriyeliler dolduracak.
4-Roma- Ünlü İspanyol Merdivenleri'ne mülteciler sıralanacak.
5-Atina- Tarihi Olimpos kalıntılarında, çadır kentler kurulacak.
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