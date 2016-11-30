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Şengen beşlisi

Şanghay Beşlisi ile yakınlaşan Türkiye, AB’ye rest çekti. Mülteci kartını gösterdi! Batı panikledi. TAKVİM de çok yakında ler’le dolacak Şengen başkentlerinin fotoğrafını çekti.

Şengen beşlisi
AB, "Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa" anlaşmasını çiğnedi. Sonra da terörle mücadele bahanesiyle üyelik müzakerelerini dondurabileceğini ilan etti. Ama Ankara, küstahlığa boyun eğmedi.

e kapıyı açacağını bildirdi. Şanghay Beşlisi ile ilişkileri geliştirdi. Bunu gören Şengen ülkeleri de tir tir titredi. Ve TAKVİM, "Milyonlarca Suriyeli Avrupa'ya giderse ne olur" sorusunun cevabını resmetti!


1- Londra- Trafalgar Meydanı'nda Suriyeli çocuklar koşturacak.


2-Paris- Eyfel Kulesi, göçmenlere gölge olacak...



3- Berlin- Berlin Katedrali'nin önünü Suriyeliler dolduracak.


4-Roma- Ünlü İspanyol Merdivenleri'ne mülteciler sıralanacak.


5-Atina- Tarihi Olimpos kalıntılarında, çadır kentler kurulacak.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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