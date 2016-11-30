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Saldırı hazırlığındaki iki terörist öldürüldü

'nin Şemdinli ilçesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki iki terörist öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 34'ncü Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Hudut Taburuna bağlı Kalmış Tepe Üs Bölgesinde, sızma ve saldırı hazırlığı yapan bir grup terörist tespit edildi.

Koordinatların belirlenmesinin ardından yapılan topçu atışları sonucu 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede ların devam ettiği öğrenildi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 18:37
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