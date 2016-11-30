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Polis cinneti

Polis memuru , kardeşine 15 bin lira borç verdi. Aradan yıllar geçti. Cinnet geçiren polis, borcunu ödeyemeyen kardeşini ve yengesini katletti.

Polis cinneti
Korkunç cinayet Adana Ceyhan'da yaşandı. Polis memuru İsmail Demir (44), 3 yıl önce kardeşi Hüseyin Demir'e hayvancılık yapması için 15 bin lira borç verdi. Bir süre önce de verdiği parayı geri istedi. Ancak kardeşi borcunu ödeyemedi. Önceki akşam ise evlerinin önünde rastlaşan Demir kardeşler, para konusu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine , belindeki beylik tabancasını çıkardı. Ardından kardeşi ile o sırada olay yerinde bulunan yengesi Seyide'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan çift, kanlar içinde yere yığıldı. Paniğe kapılan İsmail Demir ise kaçarak uzaklaştı. Dehşet olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine ve polise durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri 2 çocukları olan Seyide ve Hüseyin Demir çiftinin öldüğünü belirledi. İsmail Demir, olaydan bir süre jandarmaya sonra teslim oldu.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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