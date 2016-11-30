Polis cinneti

Korkunç cinayet Adana Ceyhan'da yaşandı. Polis memuru İsmailDemir (44), 3 yıl önce kardeşi Hüseyin Demir'e hayvancılık yapması için 15 bin lira borç verdi. Bir süre önce deverdiği parayı geri istedi. Ancak kardeşiborcunu ödeyemedi. Önceki akşam ise evlerinin önünde rastlaşan Demir kardeşler, para konusu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Demir, belindeki beylik tabancasını çıkardı. Ardından kardeşi ile o sırada olayyerinde bulunan yengesi Seyide'ye kurşunyağdırdı. Ağır yaralanan çift, kanlariçinde yere yığıldı. Paniğekapılan İsmail Demirise kaçarak uzaklaştı. Dehşet olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine ve polise durumu bildirdi. Olay yerinesevk edilen sağlık görevlileri2 çocukları olan Seyide veHüseyin Demir çiftinin öldüğünübelirledi. İsmail Demir, olaydan bir süre jandarmaya sonra teslim oldu.
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