PKK, Pazartesi günü Tunceli'de askerimizi hedef aldı. Kalleş saldırıda 2 Mehmetçik şehadete ulaştı. Şehitler dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. ŞehitUzman Çavuş Burhan Acar (22) için Denizli'de düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Anne Acar'ın şehit oğlunun tabutuna sarılıp "Gitme oğlum" feryadı yürekleri dağladı. Şehit Acar, 17 yıl önce Osmaniye'de şehit düşen amcası Süleyman Acar'ın kabrinin da bulunduğu Anıt Şehitliği'nde toprağa verildi. Acının bir diğer adresi de Gaziantep oldu. ŞehitUzman Çavuş Yakup Özel'incenazesinde ailesi güçlükleayakta durdu. Şehidin ağabeyi Ejder Özel, kardeşinin arkasından "Senin hakkınınasıl öderdim?' diyordun.Ödedin kardeşim. Senvatanın için şehit oldun. Ciğerimi parçaladılar, vatanımı parçalayamadılar" diye ağıt yaktı.
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