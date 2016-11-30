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‘Gitme oğlum!’

‘Gitme oğlum!’
PKK, Pazartesi günü 'de imizi hedef aldı. Kalleş da 2 Mehmetçik şehadete ulaştı. ler dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Burhan Acar (22) için Denizli'de düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Anne Acar'ın şehit oğlunun tabutuna sarılıp "Gitme oğlum" feryadı yürekleri dağladı. Şehit Acar, 17 yıl önce Osmaniye'de şehit düşen amcası Süleyman Acar'ın kabrinin da bulunduğu Anıt Şehitliği'nde toprağa verildi. Acının bir diğer adresi de Gaziantep oldu. Şehit Uzman Çavuş Yakup Özel'in cenazesinde ailesi güçlükle ayakta durdu. Şehidin ağabeyi Ejder Özel, kardeşinin arkasından "Senin hakkını nasıl öderdim?' diyordun. Ödedin kardeşim. Sen vatanın için şehit oldun. Ciğerimi parçaladılar, vatanımı parçalayamadılar" diye ağıt yaktı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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