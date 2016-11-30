Ege’nin çehresi değişiyor

HIZLI TREN VE OTOYOL
Orhangazi Köprüsü aşaması biten İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi 2019'da tamamlanacak. İzmir ile İstanbul arasında karayolu ile ulaşımı 3,5 saate indirecek yol Ege bölgesine ciddi ivme kazandıracak. İzmir'in en önemli ulaşım projelerinden biri İzmir-Ankara hızlı tren projesi için de çalışmalara hız kazandırıldı. 14 saatlik İzmir-Ankara tren hattını 3,5 saate indirecek hızlı tren projesinde 2017 itibarıyla güzergah üzerindeki tüm hatlarda çalışmalar başlayacak. Başkent ile İzmir'i birbirine bağlayacak ikinci dev proje olan Ankara-İzmir Otoyolu'nda da çalışmalar devam ediyor.
KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ
İzmir'de büyük heyecan uyandıran Körfez Geçiş Projesi için 2017'de düğmeye basılıyor. Kentin iki yakasını bir araya getirecek ve ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak projenin ÇED süreci yıl sonunda tamamlanıyor. 2017 yılı başında da ihale sürecine girilecek. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Körfez Geçişi Projesi'nin sadece İzmir için değil, Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Arslan, İzmir'in ulaşım erişiminin kolaylaştırılmasının bölge üzerinden ihracatın artırılması anlamına geldiğini söyledi.
MENEMEN-ÇANDARLI RAHATLIYOR
Menemen-AliağaÇandarlı arasındaki sıkışıklığı gidermek amacıyla Başbakan Binali Yıldırm'ın verdiği söz doğrultusunda bu güzergahta 76 kilometrelik otoyol yapılacak. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Buradaki sıkışıklığı gidermek adına Başbakanımızın verdiği bir söz vardı. Çandarlı Otoyolu ihale sürecini başlattık. 18 Şubat'ta ihale var. O bölgedeki hem trafik rahatlayacak, hem de ticaret kolaylaşacak. Projeleri yıl sonuna kadar bitireceğiz. Önümüzdeki yıl hizmete sunmuş olacağız. Çandarlı'yı sadece otoyol ile değil, demiryolu ile de bağlayacağız" diye bilgi verdi.
İZMİR - MANİSA 15 DAKİKA
İzmir ile Manisa arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tüneli, 2017'de hizmete girecek. Manisa ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günlerine atıfta bulunularak, tünelin 2017'de 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece açılması planlanıyor. Sabuncubeli Tüneli, çift tüp tünel ve bağlantı yolları ile beraber toplam 6 bin 600 metre uzunluğunda. Proje bedeli 262 milyon lira.
TARİHİN EN BÜYÜĞÜ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde proje finansman töreni yapılan Bayraklı'daki İzmir Şehir Hastanesi, kentte Cumhuriyet tarihinin en büyük devlet yatırımı olma özelliğini taşıyor. Projenir değeri 780 milyon euro. 2 bin 60 yataklı hastane 6 ayrı bloktan oluşacak. 2019 yılı bitmeden tamamlanıp, hizmete girecek. Sağlık Bakanlığı'nın kamu-özel ortaklığıyla kuracağı Entegre Sağlık Kampusu'nun içerisinde 7 hastane yer alacak.
ÇEŞME ALAÇATI'YA HAVAALANI YAPILIYOR
Turizmin önemli merkezleri arasında yer alan Çeşme, havaalanına kavuşuyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, İzmir Çeşme Alaçatı'da bir havaalanı inşası için yap işlet devret modeli ile Nisan 2017'de ihale gerçekleştirileceğini bildirdi.
SABAH
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