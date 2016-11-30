Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Halep'teki insani dram da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in, başta Halep'teki insani dram olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.



HALEP'TE ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

İki liderin, Halep'te çatışmaların durdurulmasını ve kentteki sivillere insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.



Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin öneminin de vurgulandığı görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısına katılmak üzere Antalya'ya yaptığı ziyarete, ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın 6 Aralık'ta Moskova'ya yapacağı ziyarete de değinildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bundan önce, 25 ve 26 Kasım'da da telefonda görüşmüştü.