Bordo bere başvurularında son gün

Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanlığına dış kaynaktan muvazzaf subay ve astsubayalımı başvurusu için bugün son gün olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine yönelik düzenlemelerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa bakanlık tarafından personel alımı yapılmasına karar verilmiş ve başvurular 1 Kasım'da başlamıştı.

İlk kez dışarıdan personel alınacak Özel Kuvvetler Komutanlığı için 4 günde 700 kişilik kadronun 10 katından fazla başvuru yapılmıştı.

Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapacak personel daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden seçiliyordu.