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Batı’nın ları ’nın elinde

Terör örgütünün elindeki ları için Türkiye harekete geçti. Örgüte ait belirlenmiş tüm silahların seri numaraları NATO Genel Sekreteri, ve savunma bakanlarına iletildi

Batı’nın silahları PKK’nın elinde
Ankara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği bölücü terör örgütü 'nın elindeki ları için harekete geçti. Tanksavar silahları başta olmak üzere belirlenen her türlü mühimmat seri numaralarına ait bilgiler NATO Genel Sekreteri, ve savunma bakanlarına iletildi.

O SİLAHLAR TÜRKİYE'YE GİRİYOR
Türkiye'nin terör örgütü PKK ile devam eden mücadelesinde ele geçirdiği silahların son dönemde özellikle NATO üyesi ülkelerin silahlarından oluşması üzerine Ankara muhatap ülkelerle temasa geçti. İstihbarat raporlarına göre de terör örgütü PKK'nın kolu olan /'ye verilen silahlar doğrudan Türkiye'ye girmeye başladı. PKK'ya aktarılan silahlarla da Doğu ve Güneydoğu'da Türk askeri hedef alınmaya başlandı.



TANKSAVAR FÜZESİ ÇIKTI
PYD/PYD'ye verilen ve helikopter bile düşürebilecek güçte Stinger füzelerinin bölgede ele geçirilmesi üzerine Ankara, elindeki dosyayı güncelleyerek batılı müttefiklere iletti. Bu silahlarla ilgili fotoğraflar, ele geçirildiği olay ile seri numaralarının de yer aldığı kapsamlı dosya hazırlandı. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, D'li ve Avrupalı muhataplarıyla yaptıkları temaslarda konuyu gündeme getiriyor. Görüşmelerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başta olmak üzere, ABD Savunma Bakanı Asthon Carter ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'e PKK'dan çıkan silahlara ilişkin her türlü bilgi ve belgenin doğrudan verildiği öğrenildi.



ABD SİLAHLARI ÇIKTI
Mardin Nusaybin'deki terör operasyonunda ABD yapımı silahlar ele geçirildi. Mardin sözde sorumlusu teröristin de öldürüldüğü operasyonda ABD ordusu için üretilen M-16 ve İsrail yapımı Uzi marka silahlar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada aramalarda Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 1 adet tabanca, 8 adet EYP devre düzeneği, 2 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanın da ele geçirildiği kaydedildi.

SABAH
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 01:22
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