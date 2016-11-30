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Bakan Yılmaz: Bu olaydan ders alacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Aladağ'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız. Bir daha tekerrür etmemesi için ne ders gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız.” dedi.

Bakan Yılmazdan Aladağdaki yangına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aladağ'da özel öğrenci yurdundaki yangına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız. Bir daha tekerrür etmemesi için ne ders gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız." dedi.

Yılmaz, Aladağ'da yangın çıkan özel yurttaki denetimlerle ilgili, "Hiçbir olumsuzluk o denetlemede (haziran ayındaki denetleme) ifade edilmedi. Bir yıl önce genel denetleme var. Yılda iki sefer mülki idare amiri ile beraber denetleme yapılıyor. Orada bir sıkıntı yok." diye konuştu.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 15:48
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