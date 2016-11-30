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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Yüksek Müzakere Heyeti Koordinatörü 'la yaptığı görüşmede başta Halep olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlundan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Yüksek Müzakere Heyeti Koordinatörü 'ı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Hicab'ı kabulünde, başta Halep olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındı.

Kaynaklar, görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulmasına ve şehre insani yardım ulaştırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulunması amacıyla yürütülen çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 18:11
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