Allah korudu

İzmir Karşıyaka'da dün facianın eşiğinden dönüldü. Emlakbank SüleymanDemirel Anadolu Lisesi'nin yanındabulunan inşaata kurulu vinç, şiddetlirüzgarın etkisiyle okulun üzerinedevrildi. 4 katlı okul binasının çatısında göçük oluştu. Olayın sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Eğitime bir gün ara verildi. Okula giden öğretmen ve öğrenciler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler "Okulumuzu değiştirmekistemiyoruz. İnşaatlara yönelik önlem alınsın dedi.
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