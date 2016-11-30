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Allah korudu

Allah korudu
İzmir 'da dün facianın eşiğinden dönüldü. Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin yanında bulunan inşaata kurulu vinç, şiddetli rüzgarın etkisiyle okulun üzerine devrildi. 4 katlı okul binasının çatısında göçük oluştu. Olayın sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Eğitime bir gün ara verildi. Okula giden öğretmen ve öğrenciler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler "Okulumuzu değiştirmek istemiyoruz. İnşaatlara yönelik önlem alınsın dedi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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