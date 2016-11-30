Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 3 katlı bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında, 11'i kız öğrenci ve 1 görevli olmak üzere 12 kişi hayatını kaybemiş, 22 öğrenci de yaralanmıştı.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında yurt müdürünün de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yeldan, yaptığı açıklamada, Aladağ'daki özel öğrenci yurdundaki yangınla ilgili soruşturma çerçevesinde yurt müdürü, 3 eğitmen ve 2 hizmetlinin gözaltına alındığını söyledi.

Başsavcı Yeldan, yangında hayatını kaybeden 12 kişiden, Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığına DNA testi için getirilen 9'unun cenazesi ile bu kişilerin yakınlarından alınan DNA örneklerinin eşleştirilmek üzere İstanbul'a gönderildiğini kaydetti.



BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: VERİLEN İLK BİLGİ KİLİDİN HİÇ OLMADIĞI ŞEKLİNDE

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aladağ'daki özel öğrenci yurdundaki yangınla ilgili, "Otopsi çalışmaları devam ediyor, bu akşam itibarıyla otopsi çalışmalarının tamamlanacağını öngörüyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, yurdun yangın çıkış kapısının kilitli olduğu iddiasıyla ilgili olarak, "Akşam biz 03.30'da oradaydık. Orada bize hem Aladağ savcımız hem olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği ilk bilgi, kilitli değil, kilidin hiç olmadığı şeklindeydi." dedi.





