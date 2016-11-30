15 Temmuz gecesinin telsiz konuşmaları kan dondurdu

İddianamede, 1. Tank Tabur Komutanı Şakir Çınar'ın, özellikle zimmeti olmayan piyade tüfekleri dağıtılan askerlerle yaptığı toplantıda, "Direnen polis, asker veya sivil kim olursa vurulacağı" şeklindeki sözlerine yer verildi.

İddianamede, Maltepe 2'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016 günü karargah nöbetini ifa eden Uzman Çavuş Fatih Yayabaşı'nın, vardiya Amiri Süleyman Akgün'ün emri ile telsiz başına geçirildiği ve yine emir üzerine telsiz konuşmalarını not alarak parafladığı kağıtları kendi rızası ile bizzat görevlilere teslim ettiği anlatıldı. Teslim edilen 3 sayfalık notun ve 1 adet kodların bulunduğu listede yapılan incelemede, darbe kalkışmasının İstanbul ayağında aktif olarak görev alan şüphelilerin önceden planlanan görev dağılımına göre kod isimleri kullandıkları hatırlatıldı.

"IRMAK 81" kodunu kullanan Kurmay Yarbay Şakir Çınar'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kontrolünün sağlanmasında görevli olduğu ve telsiz konuşmalarının bu durumu teyit ettiği belirtilen iddianamede, "IRMAK 1" kodunu kullanan Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun kalkışmaya 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan katılan unsurları koordine ettiği kaydedildi.

"HALK DİRENİNCE 'TAKVİYE SEVKİ' ANONSU"

İddianamede, "Tutulan notlara göre 'IRMAK 5' telsiz kodunu kullanan Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ile 'IRMAK 121' telsiz kodunu kullanan Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş'ün, muhtemelen darbe kalkışmasının olumsuz yönde seyir etmesi ve intikal edilen bölgelerde sivil halkın direnci ile karşılaşılması üzerine takviye amaçlı unsurların sevk edilmesi hususunda telsiz anonsları yaptıkları" vurgulandı.

"BASIP GEÇİN"

"IRMAK 81" kodunu kullanan ve Sabiha Gökçen Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görevlendirilen Kurmay Yarbay Şakir Çınar'ın, "IRMAK 1" kodunu kullanan Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'ya "Trafik kapalı, polisler tarafından kapatıldı, Jandarma çatışın emri almış" şeklinde anons yaptığı, buna karşılık Aydoğudu'nun "Basıp geçin" şeklinde talimat verdiği, bu talimat üzerine Çınar'ın "Yolu açıp geçeceğiz" şeklinde cevap verdiği anoslar iddianamede yer aldı.

"ACIBADEM TAMAM" DEDİ 6 VATANDAŞ ŞEHİT EDİLDİ

Anonslara göre, "IRMAK 8 kodunu kullanan ve Acıbadem Türk Telekom'un kontrolünün sağlanmasında görevlendirilen Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in 16 Temmuz 2016 saat 04.06 sıralarında telsizden kime hitap ettiği anlaşılmayacak şekilde "Acıbadem tamam" şeklinde anons yaptığı, bu anonsa göre Karabekir'in Acıbadem Türk Telekom' un bulunduğu bölgede konuşlanmayı başardığı anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede, devam eden süreçte Karabekir'in görev aldığı Acıbadem semtinde halkın direnç göstermesi üzerine, verilen talimatlara uygun olarak silah kullanıldığı ve yapılan son tespite göre 6 vatandaşın şehit edildiğinin tespit edildiği anlatıldı.

TOPLANTI YAPIP MÜHİMMAT DAĞITTI

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak kalkışma için stratejik noktalardan olan Sabiha Gökçen Havalimanını kontrol altında tutma görevinin Kurmay Yarbay Şakir Çınar'a verildiği belirtilen iddianamede, "Kalkışmaya iştirak edecek asker kişiler tarafından askeri araçlara Özkan Aydoğdu'nun talimatı ile mühimmat yüklendiği, saat 16.00 sıralarında Tabur Komutanı olan ve hakkında soruşturma yürütülmekte olan Kurbay Yarbay Fatih Karakaya'nın tüm bölük komutanları ile bir toplantı yaptığı, adı geçenin cephanelikten asker başına 100 tüfek mermisi, makineli tüfekler için 250 şerit mermi, bin uçak savar mermisinin temin edilmesi ve zırhlı araçlarla birlikte 1. Tank Taburu, 2. Tank Bölüğü'nün emrine girilmesi talimatını verdiği" vurgulandı.

ASKERLERE ÖZELLİKLE ZİMMETLİ OLMAYAN PİYADE TÜFEKLERİ VERİLMİŞ

Verilen emir doğrultusunda görevlendirilen askerlerin hücum yeleklerini, kompozit başlıklarını aldıkları, kendilerine özellikle zimmetli olmayan piyade tüfeklerinin verildiğine değinilen iddianamede, "1. Tank Tabur Komutanı Şakir Çınar'ın askerlere yaptığı toplantıda, 'Sıkıyönetim ilan edildiğini, Sabiha Gökçen Havalimanının güvenliğinin sağlanacağını, silah kullanma yetkilerinin bulunduğunu, buna direnen olursa polis, jandarma, sivil veya asker kim olursa etkisiz hale getirileceğini, gerekirse vurulacağını, asker içinden de direnen olursa onlar içinde aynı şekilde davranılacağını' söylediği anlatıldı. İddianamede, Çınar'ın daha sonra askerlere elinde bulunan plastik kelepçeleri gösterip, cep telefonunu işaret ettiği 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' isimli WhatsApp grubunu anlattığı, kendisinin de bu grubun içerisinde olduğunu belirttiği ifade edildi.

WHATSAPP GRUBU KURULDU

Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin Ankara'dan getirdiği talimatlar çerçevesinde darbe girişimine başlandığı ve saat 22.18 sıralarında askeri araçların görevlendirilen bölgelere intikal etmek üzere kışladan çıkış yapmaya başladıkları hatırlatılan iddianamede, "Organize olmak ve görev yerlerindeki son durum hakkında bilgi aktarımı yapmak amacıyla Düzenli'nin talimatları doğrultusunda Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu tarafından WhatsApp Grubu kurularak darbe girişiminin İstanbul ayağında görevlendirilen rütbelilerin bu gruba eklendiği" belirtildi.

HALKA BASKI KURMAK İÇİN ÜZERİLERİNE ATEŞ EDİLMESİ TALİMATI

İddianamede, Muzaffer Düzenli'nin Ankara' dan bu gruba dahil olduğu ve 'özellikle halk üzerinde baskı kurmak ve mukavemet edenlerin dirençlerini kırmak amacıyla halk üzerine ateş edilmesi' yönünde emir ve talimatlar gönderdiği, tugay komutanlığından bölgelere sevk edilen rütbelilerin sevk ve idaresinin bu şekilde gerçekleştirildiği" kaydedildi.