Giderli plaka

İlginç olaylara ev sahipliği yapan Adana'dan şaşırtan bir kare daha geldi. Kadın sürücünün kullandığı elektrikli bisiklette plaka yerine 'ağır abi' sözü olması dikkat çekti.
CEZASI 290 LİRA
"Ya kan kustururuz, ya tam sustururuz" mesajıyla trafik kurallarınıhiçe sayan kadın, fotoğrafınınçekildiğini görünce gözdenkayboldu. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Tanımlar başlıklı 3. maddesinde yapılan değişikliğin ardından elektrikli bisikletlerde plaka ve ehliyet zorunluluğu getirildi. Elektrikli bisiklet kullanan sürücülerin A1 sınıfı sürücü belgesi kullanması gerekiyor. Sürücü belgesi olmayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. Maddesi gereğince ehliyetsizlikten600 TL adli para cezası uygulanıyor.Plakası olmayan sürücülereise 290 lira ceza kesiliyor.
SUYUNU ÇIKARDI
Öte yandan yine Adana'da seyir halindekiotomobilinkaputuna oturup sutakviyesi yapmaya çalışan bir adam, görenleri hayrete düşürdü. Sürücü, önünü görmekte bile zorlanırken, kendilerini görüntüleyenlere el sallayıp yoluna devam etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.