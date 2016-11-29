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Giderli

Kadın sürücü elektrikli bisikletine yerine ‘Ya kan kustururuz, ya tam sustururuz’ yazılı tabela astı

Giderli plaka
İlginç olaylara ev sahipliği yapan 'dan şaşırtan bir kare daha geldi. Kadın sürücünün kullandığı elektrikli bisiklette yerine 'ağır abi' sözü olması dikkat çekti.

CEZASI 290 LİRA
"Ya kan kustururuz, ya tam sustururuz" mesajıyla trafik kurallarını hiçe sayan kadın, fotoğrafının çekildiğini görünce gözden kayboldu. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Tanımlar başlıklı 3. maddesinde yapılan değişikliğin ardından elektrikli bisikletlerde plaka ve ehliyet zorunluluğu getirildi. Elektrikli bisiklet kullanan sürücülerin A1 sınıfı sürücü belgesi kullanması gerekiyor. Sürücü belgesi olmayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. Maddesi gereğince ehliyetsizlikten 600 TL adli para cezası uygulanıyor. Plakası olmayan sürücülere ise 290 lira ceza kesiliyor.

SUYUNU ÇIKARDI
Öte yandan yine Adana'da seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup su takviyesi yapmaya çalışan bir adam, görenleri hayrete düşürdü. Sürücü, önünü görmekte bile zorlanırken, kendilerini görüntüleyenlere el sallayıp yoluna devam etti.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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