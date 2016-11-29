Konya merkezli soruşturmada itirafçı olan bir pilot, verdiği ifadede örgütün şifrelerini anlattı. Bankanın verdiği promosyon parasının da kendilerinden alındığını aktaran itirafçı, "Promosyonları 'haram' diyerek alıyorlardı. 'Siz neden alıyorsunuz?' dediğimde, 'Bu paralarla tuvalet yaptırıyoruz' karşılığı verilmişti" dedi. Örgütte 17-25 Aralık sonrasına da değinen itirafçı, şöyle konuştu: "Bizden sorumlu abiler, bu süreçten sonra gizliliğe daha da riayet etmeye başladılar. Kitaplar yerine CD'ler getiriliyordu. Bu CD'lerşifreliydi. Sohbetlere getirdikleri bilgisayarın harddiskleri sökük oluyordu. Bu bilgisayarların işletim sistemi Pardus idi. Getirilen CD'leri bilgisayara takınca karşınıza bir oyun çıkıyordu. Bu oyunu oynayıp yanmanız gerekiyordu. Yanınca açılan sayfada CD'yi açmak için birtakım şifreler yazıyordu. Bu şifreler vasıtasıyla CD'nin açılması sağlanıp, içindekiler bizlere izletiliyordu. CD'lerde sıkıştırılmış FETÖ'ye ait kitaplar, videolar ve dokümanlar bulunuyordu." FETÖ'nün evlilik konusunda da katı olduğunu belirten itirafçı, örgütün onaylamadığı biriyle evlenmek isteyince baskı yapıldığını bildirdi.
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