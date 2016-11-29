Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yeni yapılan Adana Müftülüğü binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentteki terör saldırısı olmak üzere tüm şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Binanın temelinin atıldığı 2012 yılındaki törende yaptığı konuşmada din görevlilerinin artık din gönüllüsü olarak teşkilatta tüm görev tanımlarını değiştirdiklerine değindiğini anımsatan Görmez, bu nedenle artık daha güzel binalara ihtiyaçları olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Görmez, daha sonra kurdele keserek binayı hizmete açtı.

Görmez, daha sonra başkanlık tarafından yaptırılacak olan 211 yataklı yükseköğretim kız öğrenci yurdunun temel atma törenine katıldı.

Yıllardır bu hizmeti ihmal ettikleri, biraz da ehil olmayan ellere teslim ettiklerinden zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Görmez, bu hizmetin son derece önemli olduğunu belirtti.

Görmez, şöyle devam etti:

"İslam dünyası olarak tarih boyunca bir kusurumuz ve eksikliğimiz var. O da şu. Tek kanatla uçmaya kalkıştık. Halbuki Allah bize iki kanat vermiş. Biz erkeğimiz ve kadınımızla beraber uçmalıyız. Bilgi, ilim sadece erkeğe farz değil. Sadece erkek yeryüzünde Allah'ın halifesi değil. Kadın da yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılmıştır. Biz yeryüzünü birlikte imar etmekle emrolunmuşuz. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'yi bir açık üniversiteye dönüştürdü. Erkekler bu üniversiteden ne kadar ilim tahsil ettiyse kadınlar da o kadar ilim tahsil ettiler. "

Görmez, kızların eğitiminde zaman zaman eksiklerin olduğunu, bu eksiklerin bazı engellerden de kaynaklandığına dikkati çekerek, şimdi tüm o sebep ve engellerin ortadan kalktığını kaydetti.

Türk milletinin kadın için "hatun" ifadesini kullandığını vurgulayan Görmez, "Hatun aynı zamanda 'hakanın yanında sultanlığı paylaşan insan' demektir. Hep birlikte yeryüzünü imar etmekle mükellefiz. Bilhassa kız çocuklarımızı, onlara değer vermek, onları yüceltmek, onlara emek vermek, onları bilgiyle donatmak, onların güzel bir aile sahibi olmasını sağlamak her ailenin, her bir anne babanın en asli görevidir. Müesseselerimizi kurarken buna da hep birlikte çok dikkat etmeliyiz."

Türkiye Diyanet Vakfı ile birçok coğrafyaya yardım ulaştırdıklarını, Bişkek'te KKTC'de Arnavutluk'ta Gana'da camiler yaptırıldığını anlatan Görmez, "Güzel hizmetler oluyor. 'Peki nereden getiriyorsunuz bunları' diye soruyorlar. Bunların hiçbir bir kuruşu dahi devlet bütçesinden değil. Bu güzel milletin hayırseverlerin eliyle oluyor. " diye konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile İl Müftüsü Arif Gökce'nin de katıldığı törende Görmez, beraberindekilerle butona basarak temel attı.