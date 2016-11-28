Yüzde 50’yi zor tutuyoruz!

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Avrupa, insanlık sınavından çaktı. Mültecileri bırakıp PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine sahip çıktı. 3 milyon Suriyeli'yi barındıran Ankara'ya da ayar vermeye kalkıştı.
Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinde alarm zilleri çaldı. Sınırlara binlerce asker yığıldı. Mültecilerin sözleri ise Avrupa'nın yüzünde tokat gibi patladı:
Erdoğan'ın "Kapıları açarız" resti ise hepsinin uykularını kaçırdı. BM ile Batılı istihbarat servisleri, "İki mülteciden biri Avrupa'ya gelmek istiyor" raporunu hazırladı. Siyasileri uyardı.
Buradaki insanların yarısı Avrupa'ya gider. Ne denize açılacak tekne, ne de Kapıkule'ye gidecek otobüs kalır. Bundan sonrasını ise artık Avrupalılar düşünsün!
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Gazete
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