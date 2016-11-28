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'dan K.Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerindeki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatında 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

TSKdan terör örgütüne büyük operasyon

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 20.01-21.03 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen 12 hedef imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 08:05
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ali ali

sayın cumhurbaşkanım açın artık sınır kapılarını lütfen

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 08:15
EMRE EMRE

İYİ HABER.....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 08:14
ALİ ALİ

UYARI YAPMAK İSTERİM SAYIN CUMHURBAŞKANIM SAKIN OLAKİ BOMBARDIMAN VEYA TERÖR OPERASYONLARI YAPILACAĞI ZAMAN KILIÇDAROĞLUNUN HABERİ OLMASIN VALLA BU ADAM PKK YA ANINDA HABER VERİR ESKİSİ GİBİ BOŞ DAĞLARI BOMBALARIZ YİNE

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 08:14
samet samet

yaşasın türkiye yaşasın şanlı türk bayrağımız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 08:12
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