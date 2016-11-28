Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 20.01-21.03 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen 12 hedef imha edildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.
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sayın cumhurbaşkanım açın artık sınır kapılarını lütfen
İYİ HABER.....................
UYARI YAPMAK İSTERİM SAYIN CUMHURBAŞKANIM SAKIN OLAKİ BOMBARDIMAN VEYA TERÖR OPERASYONLARI YAPILACAĞI ZAMAN KILIÇDAROĞLUNUN HABERİ OLMASIN VALLA BU ADAM PKK YA ANINDA HABER VERİR ESKİSİ GİBİ BOŞ DAĞLARI BOMBALARIZ YİNE
yaşasın türkiye yaşasın şanlı türk bayrağımız
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