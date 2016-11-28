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u için gözler Başbakan'da

Yaklaşık 11,5 milyon  bakanlık ile bankalar arasında yapılan pazarlığının sonucunu merakla bekliyor. Başbakan Yıldırım'a sunulan promosyon teklifinin miktarı artırılırsa emekliler için anlamlı bir yılbaşı hediyesi olacak.

Emekli promosyonu için gözler Başbakanda

lerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda olan verilmesi konusunda son aşamaya gelindi. ile bankalar arasında yaklaşık bir yıldır süren görüşmeler tamamlanarak, pazarlıkta ulaşılan son rakam Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu.

EMEKLİYE PROMOSYON NE ZAMAN VERİLECEK?
Başbakan Yıldırım'ın, kamuoyunun bekletilerinin altında kalması nedeniyle sunulan rakamı tekrar gözden geçireceği belirtilirken rakamın bir miktar daha artırılması için bankalar ile toplantı yapması bekleniyor.

İlerleyen günlerdeki olası toplantının ardından Yıldırım'ın, hükümetin emeklilere aylıkları karşılığında bir miktar banka u verilmesi vaadini sonuçlandırıp, verilecek promosyon rakamını yeni yıldan önce açıklayacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİLECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankalar arasında tamamlanan görüşmelerde, emeklilere aylıkları oranında banka promosyonu verilmesi noktasında anlaşıldığı öğrenildi.

Yüksek aylık alan emeklinin yüksek, düşük aylık alan emekilinin ise düşük miktarda yararlanacağı promosyon imkanı, aylık oranına göre farklı kademelerden oluşacak.

Öte yandan, SGK tarafından 2015'te 485 bin 410'u yaşlılık, 11 bin 847'si malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 497 bin 257 kişiye emekli aylığı bağlanmıştı. Sisteme yeni dahil olanlar ile geçen yıl emeklilere aylıkları kapsamında toplam 152 milyar lira ödeme bankalar aracılığıyla yapılmıştı.

"EMEKLİLER 100 LİRAYI DÜŞÜK BULUYOR"
(TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesiyle kamuda çalışanların maaşları karşılığında aldığı banka promosyonunun, emeklilere de aylıkları karşılığında verilmesi talebini ilk kez kendilerinin gündeme getirdiğini savundu.

Bu yönde kamuoyu oluşmasının ardından AK Parti'nin de emeklilerin sesine kulak verip konuya seçim beyannamesine yer verdiğini belirten Ergün, "Yıllardır talep ettiğimiz banka promosyonunda artık sona yaklaşılmış olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Bu memnuniyetimizin dört başı mamur bir mutluluğa dönüşmesi için verilecek rakamların emeklilerin beklentilerini karşılayacak, bir yaralarına merhem olacak miktarda olması gerekiyor." dedi.

"MİLYONLARCA EMEKLİ MERAKLA PROMOSYONU BEKLİYOR"
Milyonlarca emeklinin Başbakan Yıldırım'a sunulan promosyon çalışmasının sonucunu merakla beklediğini dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Genel merkezimizi her gün Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce emekli arayıp promosyon konusunu soruyor. Ülkesine yıllardır hizmet etmiş bu insanlar, yıllık 100-150 lira gibi rakamları düşük bulup, Sayın Başbakan'dan rakamları yükseltmesini bekliyorlar. Bu karşılanırsa hükümet ve Binali Bey bize çok büyük ve anlamlı bir yılbaşı hediyesi vermiş olur."
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 12:47
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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yakup dereli yakup dereli

yazıklar olsun be nedenmi 2000 sonrası emeklinin bir umutla beklediği intibak işi bitti mahkemede iptal etti bakalım ne zaman olacak

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evet7
hayır0
cevapla 28.11.2016 14:08
vahap vahap

sayın başbakanımız 2000 sonrası intibak için de bizleri sevindireceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz bizim için promosyon değil intibak önemli çünkü 2000 öncesi emekli olanların maaşları 2000 sonrası emekli olanların maaşlarını geçti herhalde yetkililer bunun farkında değiller

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evet8
hayır1
cevapla 28.11.2016 13:52
taka42 taka42

sayın başbakanım işsizlik fonuna kesilen paranın emekli olduktan sonra yasal hakkımız olan emekliye tarafımıza verilsin bir ara gündeme geldi fazla durmadı deger görmedimi biraz gercegi görelim

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evet5
hayır0
cevapla 28.11.2016 13:51
mehmet mehmet

Emekliler için bu bir care degil lütfen hükkümetin emeklilere vermiş oldugu bir söz vardı onu uygulamaya koysunlar on maaş tutarı kredi verilecekti bir sene ödemesiz uzun vadeyle geri ödemeli lütfen bu konuda bir açıklama bekliyoruz bu hükümeten. yoksa 200 veya 400 tl care degil...

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evet8
hayır0
cevapla 28.11.2016 13:50
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