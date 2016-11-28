Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda olan banka promosyonu verilmesi konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankalar arasında yaklaşık bir yıldır süren görüşmeler tamamlanarak, pazarlıkta ulaşılan son rakam Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu.

EMEKLİYE PROMOSYON NE ZAMAN VERİLECEK?

Başbakan Yıldırım'ın, kamuoyunun bekletilerinin altında kalması nedeniyle sunulan rakamı tekrar gözden geçireceği belirtilirken rakamın bir miktar daha artırılması için bankalar ile toplantı yapması bekleniyor.

İlerleyen günlerdeki olası toplantının ardından Yıldırım'ın, hükümetin emeklilere aylıkları karşılığında bir miktar banka promosyonu verilmesi vaadini sonuçlandırıp, verilecek promosyon rakamını yeni yıldan önce açıklayacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankalar arasında tamamlanan görüşmelerde, emeklilere aylıkları oranında banka promosyonu verilmesi noktasında anlaşıldığı öğrenildi.

Yüksek aylık alan emeklinin yüksek, düşük aylık alan emekilinin ise düşük miktarda yararlanacağı promosyon imkanı, aylık oranına göre farklı kademelerden oluşacak.

Öte yandan, SGK tarafından 2015'te 485 bin 410'u yaşlılık, 11 bin 847'si malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 497 bin 257 kişiye emekli aylığı bağlanmıştı. Sisteme yeni dahil olanlar ile geçen yıl emeklilere aylıkları kapsamında toplam 152 milyar lira ödeme bankalar aracılığıyla yapılmıştı.

"EMEKLİLER 100 LİRAYI DÜŞÜK BULUYOR"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesiyle kamuda çalışanların maaşları karşılığında aldığı banka promosyonunun, emeklilere de aylıkları karşılığında verilmesi talebini ilk kez kendilerinin gündeme getirdiğini savundu.

Bu yönde kamuoyu oluşmasının ardından AK Parti'nin de emeklilerin sesine kulak verip konuya seçim beyannamesine yer verdiğini belirten Ergün, "Yıllardır talep ettiğimiz banka promosyonunda artık sona yaklaşılmış olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Bu memnuniyetimizin dört başı mamur bir mutluluğa dönüşmesi için verilecek rakamların emeklilerin beklentilerini karşılayacak, bir yaralarına merhem olacak miktarda olması gerekiyor." dedi.

"MİLYONLARCA EMEKLİ MERAKLA PROMOSYONU BEKLİYOR"

Milyonlarca emeklinin Başbakan Yıldırım'a sunulan promosyon çalışmasının sonucunu merakla beklediğini dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Genel merkezimizi her gün Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce emekli arayıp promosyon konusunu soruyor. Ülkesine yıllardır hizmet etmiş bu insanlar, yıllık 100-150 lira gibi rakamları düşük bulup, Sayın Başbakan'dan rakamları yükseltmesini bekliyorlar. Bu karşılanırsa hükümet ve Binali Bey bize çok büyük ve anlamlı bir yılbaşı hediyesi vermiş olur."