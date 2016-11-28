Elveda Durmuş

Mersin'de önceki gün 23 yaşındaki itfaiye eri Durmuş Erdoğan, afiş asmak için elektrik direğine çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapıldı. Genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Durmuş Erdoğan için dün İtfaiye Daire Başkanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı BurhanettinKocamaz, gencin yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törende cenaze aracının gelişi sırasında itfaiyenin sirenleri çalındı. Kocamaz, genç bir itfaiyecinin kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, gereken her şeyin yapılacağını söyledi. Ardından genç itfaiyecininTürk bayrağına sarılıcenazesi, ÇiftlikköyCamii'ne götürüldü. Kılınan namazın ardından Erdoğan'ın cenazesi, Çiflikköy Mezarlığı'na defnedildi. Durmuş Erdoğan'ın geçen yıl mesleğe başladığı ve nişanlısıyla evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
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