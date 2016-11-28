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Elveda Durmuş

Elektrik direğine afiş astığı sırada elektrik akımına kapılan itfaiye eri Durmuş, hayatını kaybetti. Genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Elveda Durmuş
Mersin'de önceki gün 23 yaşındaki itfaiye eri Durmuş Erdoğan, afiş asmak için elektrik direğine çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapıldı. Genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Durmuş Erdoğan için dün İtfaiye Daire Başkanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gencin yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törende cenaze aracının gelişi sırasında itfaiyenin sirenleri çalındı. Kocamaz, genç bir nin kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, gereken her şeyin yapılacağını söyledi. Ardından genç itfaiyecinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Çiftlikköy Camii'ne götürüldü. Kılınan namazın ardından Erdoğan'ın cenazesi, Çiflikköy Mezarlığı'na defnedildi. Durmuş Erdoğan'ın geçen yıl mesleğe başladığı ve nişanlısıyla evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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