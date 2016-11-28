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‘AB Türkiye’den çekiniyor’

‘AB Türkiye’den çekiniyor’
ORMAN ve Su İşleri Bakanı , AK Parti Afyonkarahisar Danışma Meclisi İstişare toplantısına katıldı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi yıllardır oyaladığını söyleyerek şu açıklamaları yaptı: "AB, kapısında bekletilmek teknik bir husus değil, siyasi bir meseledir. Türkiye'den çekiniyorlar, işin özü budur. Türkiye'nin büyüyen gelişen kalkınmasının önünü kesmek için maalesef bazı ülkeler planlar yapıyorlar. FETÖ terör örgütü ve diğer bazı ülkeler maalesef Türkiye'deki ekonomiyi sarsmak için bir takım operasyonlar yapıyor. Buna karşı tedbirler alıyoruz."
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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