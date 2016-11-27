10 yaşındaki madalyalı yüzücü Ege Altan uzun süredir bel ağrısı çekiyordu. Ailesi durumu antremanlarına bağladı. Ancak acı gerçek sağlık kontrolünde ortaya çıktı. Ege'nin omuriliğinde nadir görülen bir tümör saptandı. Normal şartlarda yürümesiniengelleyecek omuriliktümörüyle yarışlara bilekatılan Ege, tümörü alınınca adeta yaşama kulaç attı. Ağrıların ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini anlamadıklarını söyleyen anne Aylin Altan, şöyle konuştu: "Tümörü öğrenince inanamadık. Oğlum tümörü varken yarışlara girdi, dereceler aldı. Eğer sporcu olmasaydı daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Her şey yolunda gitti. Günlük yaşantımıza devam ediyoruz. Ege yüzmeye geri döndü. Şimdi kardeşi Ada ile birlikte derslere gelmeye başladı. 2-3 ay içerisinde tamamen sağlığına kavuşacak." Antrenör Ecem Oygüç de, 5 yaşından beri yüzen Ege'nin spor yapıp iyi beslendiği için tümörle birlikte yaşayabildiğini, şu an ise durumunun iyi olduğunu söyledi.
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