Yol Durumu
  1. 2016’nın son MGK’sı toplanıyor
  2. İstedikleri kararı alsınlar

Taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi , Siirt’te maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin, ailelerini ziyaret etti..

Taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, Şirvan'a bağlı Maden Köyü'nde 17 Kasım'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziyede bulunmak üzere Siirt'e gitti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak ve Eşi Esra Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve bölge milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyaret kapsamında önce Maden Köyü'nde kurulan AFAD kriz merkezini ziyaret etti. , burada, yaşanan maden faciası ile ilgili AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Akabinde halen göçük altında bulunan işçilerin ailelerinin bulunduğu çadırları ziyaret eden Emine Hanım, ailelerin bekleyiş içinde olduğu bölgede, maden işçilerinin bir an önce kurtarılması için edilen duada hazır bulundu. Emine Erdoğan daha sonra faciada hayatını kaybeden Sedat Bulut ve Reşit Can'ın ailelerine taziye ziyareti yaptı. Burada da dualar okundu, ailelerin ihtiyaçları konusunda bilgi alındı.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar