Taziye ziyareti

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ın eşiEmine Hanım, Şirvan'abağlı Maden Köyü'nde 17Kasım'da meydana gelenmaden kazasında hayatınıkaybeden maden işçilerininailelerine taziyede bulunmaküzere Siirt'e gitti. BaşbakanYardımcısı Veysi Kaynak,Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Dr. Berat Albayrakve Eşi Esra Albayrak ile Aileve Sosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan Kaya vebölge milletvekillerinin deeşlik ettiği ziyaret kapsamındaönce Maden Köyü'nde kurulanAFAD kriz merkezini ziyaretetti. Emine Erdoğan, burada,yaşanan maden faciası ile ilgiliAFAD yetkililerinden bilgi aldı.Akabinde halen göçük altındabulunan işçilerin ailelerininbulunduğu çadırları ziyareteden Emine Hanım, ailelerinbekleyiş içinde olduğubölgede, maden işçilerininbir an önce kurtarılması içinedilen duada hazır bulundu.Emine Erdoğan daha sonrafaciada hayatını kaybedenSedat Bulut ve ReşitCan'ın ailelerine taziyeziyareti yaptı. Buradada dualar okundu,ailelerin ihtiyaçlarıkonusunda bilgi alındı.
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