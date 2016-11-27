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'ndan öğrenciye skandal yanıt

CHP Genel Başkanı dün CHP'li Ataşehir'in düzenlediği bir programda gençlerle bir araya geldi. Sohbet esnasında bir öğrencinin gazeteci olmak istediğini belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Güzel, şimdiden hapishanede yerinizi ayırın" cevabı vermesi tepki topladı.

Kılıçdaroğlundan öğrenciye skandal yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal , dün Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, burada gençlerle bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRENCİYE SKANDAL CEVAP!
Kılıçdaroğlu, öğrencilere üniversitede okumak istedikleri bölümleri sordu. Bir gencin gazeteci olmak istediğini belirtmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Güzel, şimdiden hapishanede yerinizi ayırın" yorumunu yaptı.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 18:08
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Nuri Nuri

Mazur görün müfettis Cluzo'yu...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.11.2016 20:24
sam sam

kendi yerin ayrldilmi kk//? yoksa alman sahiplerinemi kacacaksin?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.11.2016 19:18
Calp Calp

Adam kafayı yemiş

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.11.2016 18:29
misafir misafir

acaba başka bir öğrencide parti genel başkanı olmak istiyorum deseydi acaba ne cevap alırdı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.11.2016 18:21
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