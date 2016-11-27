CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, burada gençlerle bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRENCİYE SKANDAL CEVAP!
Kılıçdaroğlu, öğrencilere üniversitede okumak istedikleri bölümleri sordu. Bir gencin gazeteci olmak istediğini belirtmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Güzel, şimdiden hapishanede yerinizi ayırın" yorumunu yaptı.
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Mazur görün müfettis Cluzo'yu...
kendi yerin ayrldilmi kk//? yoksa alman sahiplerinemi kacacaksin?
Adam kafayı yemiş
acaba başka bir öğrencide parti genel başkanı olmak istiyorum deseydi acaba ne cevap alırdı.
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