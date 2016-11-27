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Keçenin i

Keçenin dirilişi
Afyonkarahisar'da 60 yıldır sanatını icra eden keçe ustası Ahmet Yaşar Kocataş, Yeni Zelanda'dan getirilen ince yünü işleyerek, tarihi dizilerde kullanılan kıyafetleri hazırlıyor. UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazineleri' listesinde yer alan 66 yaşındaki Kocataş şunları söyledi: "Bir dönem en çok izlenen dizilerden Muhteşem Yüzyıl, günümüzün sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul ve Yunus Emre gibi çalışmalarda kullanılan başlıkları ben yaptım. Kapalıçarşı'dan sipariş geliyor. Yeni Zelanda'dan yünlerden işleyerek istenilen ebat ve renkte ürünler yapıyorum. Ayrıca başka aksesuarlar da talep ediyorlar."
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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