Keçenin dirilişi

Afyonkarahisar'da60 yıldırsanatını icra edenkeçe ustası AhmetYaşar Kocataş,Yeni Zelanda'dangetirilen ince yünüişleyerek, tarihidizilerde kullanılankıyafetleri hazırlıyor.UNESCO'nun'Yaşayan İnsanHazineleri' listesindeyer alan 66yaşındaki Kocataşşunları söyledi: "Birdönem en çok izlenendizilerden MuhteşemYüzyıl, günümüzünsevilen dizisi DirilişErtuğrul ve Yunus Emregibi çalışmalarda kullanılanbaşlıkları benyaptım. Kapalıçarşı'dansipariş geliyor. YeniZelanda'dan yünlerden işleyerekistenilen ebat ve renkte ürünleryapıyorum. Ayrıca başka aksesuarlarda talep ediyorlar."
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