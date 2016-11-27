Hayata tutundu!

Kanseri yendikten sonra iki kez kalp krizi geçiren Zübeyde Nisa Karabacak, trafik kazasında sağ kolunu kaybetti. Ancak hayata sıkı sıkı tutundu. Biyonik koluna kavuşan genç kız, selfie çekmeyi de ihmal etmedi
Gaziantep'te yaşayan 26 yaşındaki Zübeyde Nisa Karabacak henüz 18 yaşında tiroid kanserine yakalandı. 5yıl boyunca kanserle savaştı. Sayısızkemoterapi ve ışın tedavisi gördü.Bu nedenle saçları döküldü. Genç kız amansız hastalığı yenmeyi başardı. Ancak 'Her şey yoluna giriyor' diye düşünürken bu kez de geçirdiği kanser tedavisi nedeniyle kalp rahatsızlığı çekmeye başladı. İki kez kalp krizi geçirdi. 24yaşında açık kalp ameliyatı oldu. İkiölümcül rahatsızlığı atlatıp hayatınakaldığı yerden devam eden Zübeyde,biyolog olarak özel bir kurumdaçalışmaya başladı. Karabacak, yaklaşık 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Sağ kolu dirseğinin hemen altından parçalandı. Doktorların 'ölür' gözüyle baktığı Zübeyde, ameliyattan sağ ancak tek kolu olmadan çıktı. Hayatına bir kolueksik olarak devam eden genç kıza'Touch Bionics' (biyonik dokunuş)adı verilen biyonik kol takıldı. Zübeyde, kolu kesilmeden önceki gibi kolunu beyin gücüyle, düşünerek hareket ettirebilirken, insanlarla tokalaşmaya, çay bardağı gibi nesneleri kavramaya, bilgisayar kullanmaya, selfie çekmeye ve makyajyapmaya başladı. Yaşama yeniden tutunan Zübeyde, "Biyonik kolumu seviyorum. Bir süre geçince daha rahat kullanabileceğim. En çok yazı yazmayı özledim. Yazı yazmayı çok seviyordum. Şu aşamada yazamıyorum ama bir süre sonra yazabileceğim. İlk takıldığında çığlıklar attım. Önce çok garipsedim. Çok ilginçti ve çok heyecanlandım. İlk gün kucağımda uyudum. Dokunmasın diye kimseye vermedim" diye konuştu. Protez kol temel özellikleri ise şu şekilde: Hareketli baş parmağa sahip. Lateral ve karşı yönde kavrama şekillerine otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Her biri kendi başına bağımsız hareket edebilen beş adet parmağa sahip. Esnek bilek opsiyonu sayesinde doğal hareket imkanı sağlıyor. Hızlı kavrama özelliği ile 48 farklı kavrama şeklinden birini seçebilme imkanı tanıyor.
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