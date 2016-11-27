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Hayata tutundu!

Kanseri yendikten sonra iki kez kalp krizi geçiren , trafik kazasında sağ kolunu kaybetti. Ancak hayata sıkı sıkı tutundu. una kavuşan genç kız, selfie çekmeyi de ihmal etmedi

Hayata tutundu!
Gaziantep'te yaşayan 26 yaşındaki Zübeyde Nisa Karabacak henüz 18 yaşında tiroid kanserine yakalandı. 5 yıl boyunca kanserle savaştı. Sayısız kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Bu nedenle saçları döküldü. Genç kız amansız hastalığı yenmeyi başardı. Ancak 'Her şey yoluna giriyor' diye düşünürken bu kez de geçirdiği kanser tedavisi nedeniyle kalp rahatsızlığı çekmeye başladı. İki kez kalp krizi geçirdi. 24 yaşında açık kalp ameliyatı oldu. İki ölümcül rahatsızlığı atlatıp hayatına kaldığı yerden devam eden Zübeyde, biyolog olarak özel bir kurumda çalışmaya başladı. Karabacak, yaklaşık 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Sağ kolu dirseğinin hemen altından parçalandı. Doktorların 'ölür' gözüyle baktığı Zübeyde, ameliyattan sağ ancak tek kolu olmadan çıktı. Hayatına bir kolu eksik olarak devam eden genç kıza 'Touch Bionics' (biyonik dokunuş) adı verilen biyonik kol takıldı. Zübeyde, kolu kesilmeden önceki gibi kolunu beyin gücüyle, düşünerek hareket ettirebilirken, insanlarla tokalaşmaya, çay bardağı gibi nesneleri kavramaya, bilgisayar kullanmaya, selfie çekmeye ve makyaj yapmaya başladı. Yaşama yeniden tutunan Zübeyde, "umu seviyorum. Bir süre geçince daha rahat kullanabileceğim. En çok yazı yazmayı özledim. Yazı yazmayı çok seviyordum. Şu aşamada yazamıyorum ama bir süre sonra yazabileceğim. İlk takıldığında çığlıklar attım. Önce çok garipsedim. Çok ilginçti ve çok heyecanlandım. İlk gün kucağımda uyudum. Dokunmasın diye kimseye vermedim" diye konuştu. Protez kol temel özellikleri ise şu şekilde: Hareketli baş parmağa sahip. Lateral ve karşı yönde kavrama şekillerine otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Her biri kendi başına bağımsız hareket edebilen beş adet parmağa sahip. Esnek bilek opsiyonu sayesinde doğal hareket imkanı sağlıyor. Hızlı kavrama özelliği ile 48 farklı kavrama şeklinden birini seçebilme imkanı tanıyor.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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