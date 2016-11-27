Bakan Avcı:Türkiye bugünleri aşacak

"ÇELME TAKMAK,ÇOMAK SOKMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORLAR"
Önceki gün Antalya'da düzenlenen uluslararası turizm kongresine katıldığını belirten Bakan Avcı, burada Almanlara görsel sunuşlar yapıldığını söyledi. Avcı, sunumu yapan kişinin Türkiye'nin son 15 yılını en güzel şekilde anlattığını ifade ederek şöyle devam etti: "Orada bir arkadaşımız sunuş yaptı Almanlara. Görsel sunuşunda bu tarafta 15 senedir Türkiye'de yaşananlar, Türkiye'nin başına gelenler daha doğrusu. İşte 28 Şubat'tı parti kapatma davası, müdahaleler, vesayet girişimleri. Onları yazmış alt alta. Sağ tarafta da 15 sene içerisinde ekonomi nereden nereye geldi, sağlık, eğitim nereden nereye geldi, yollar ne oldu? Hastaneler neydi ne oldu? Bölünmüş yollarda kaç kilometre gittik? Bunları Almanlara anlatıyor. Türkiye'nin ne kadar sağlam bir ekonomiye sahip olduğunu, nasıl büyük bir ülke olduğunu buradan bakarak görebilirsiniz. Bakın, bütün bunlar olmasına rağmen, Türkiye bunları yaptı 15 senedir. Boğaz köprüleri, hava alanları onları anlattı. Bitirdikten sonra dedim ki 'çok güzel bir konuşma yaptın. Almanlara iyi oldu bunları söylediğin. Ama bak bu başka türlü de anlatılabilinir. Dediklerin doğru ama. Bunlar yapıldı. Bu kötülükler, bu melanetler yapılırken Türkiye bunları yaptı diyorsun.' Bir başka açıdan bakarsan; Türkiye işte bu iyi işleri yaptığı için havaalanları, yolları, okulları, sağlığını bu hale getirdiği için bütün bu melanetleri yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin önünü kesmek için bunları yapıyorlar. Bu taraftan baktığın zaman da bu hizmetler olmasın diye, bu hizmetler olduğu için çelme takmak için, çomak sokmak için gayret gösteriyorlar. Ama çok şükür milletimiz sabırla, dirayetle, ferasetle, basiretle ve dualarımızla bunların hepsini geride bırakacak ve inşallah biz çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlerimize çok daha müreffeh, daha huzurlu, daha önü açık bir Türkiye bırakmak inşallah hepimize nasip olacak."
Bakan avcı Mahmudiye İlçesinde esnafları ziyaret etti, yapımı tamamlanan çok programlı lise, 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu ve Necatibey İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Avcı daha sonra Ankara'ya hareket etti.
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