60 milyonluk büyük hayal

Milli Piyango İdaresi, Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği ikramiyeyi 60 milyon lira olarak açıkladı. Bu açıklamadan sonra ikramiye herkesin hayallerini süslemeye başladı. Yılbaşına kısa süre kala milyoner olmanın hayalini kuran vatandaşlar, biletlerin satışa sunulacağı günü beklemeye başladı. Milli Piyango İdaresi de biletlerin 30 Kasım'da bayilerden satışa başlanacağını açıkladı. Milli Piyango İdaresi bilet fiyatlarını da hesaplandı. Öyle ki tam biletin 60, yarım biletin 30 ve çeyrek biletin ise 15 lira olacağı belirtildi.



KÖPRÜNÜN 36 KATI!

Miktar olarak gönülleri kazanan 60 milyon lira, ağırlığıyla da göz doldurmayı başardı. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında 492 tonu bulduğu anlaşıldı. Büyük ikramiye, 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor! Ayrıca 5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.



AYDA 450 BİN TL KİRA

* Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

* 900 bin lira değerindeki Bugatti Veyron marka 7 lüks otomobil...

* İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, bin 200 adet lüks saat alınabiliyor.

* 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabiliyor.

* Eğer ben bu evlerde oturmam kiraya veririm diyorsanız, aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.



SOSYAL MEDYA YORUMLARI

60 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini duyan vatandaşlar Twitter'dan şu yorumları yaptı...

* Yılbaşı ikramiyesi çıkarsa evden ekmek almaya çıkıp geri gelmeyeceğim.

* Apple'dan randevu alma ihtimali bile bana ikramiye çıkma ihtimalinden büyük!

* 60 milyon bana çıksa sevinçten çamaşır makinesine girip sabaha kadar dönerim!

* Bu yılda milli piyango bileti alıp mandalina yemeye devam edecekmişim gibi geliyor bakalım.

* Bu yıl ikramiye bana çıksın başka bir şey istemem. İsteyeceğim her şeyi alırım nasıl olsa...

