60 milyonluk büyük hayal

Milli Piyango İdaresi, Yılbaşı ÖzelÇekilişi için belirlediği ikramiyeyi60 milyon lira olarak açıkladı.Bu açıklamadan sonra ikramiye herkesinhayallerini süslemeye başladı. Yılbaşınakısa süre kala milyoner olmanın hayalinikuran vatandaşlar, biletlerin satışa sunulacağıgünü beklemeye başladı. Milli Piyangoİdaresi de biletlerin 30 Kasım'da bayilerdensatışa başlanacağını açıkladı. MilliPiyango İdaresi bilet fiyatlarını da hesaplandı.Öyle ki tam biletin 60, yarım biletin 30 veçeyrek biletin ise 15 lira olacağı belirtildi.
KÖPRÜNÜN 36 KATI! Miktar olarak gönülleri kazanan 60milyon lira, ağırlığıyla da göz doldurmayıbaşardı. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı1 liralık madeni para olarak hesaplandığında492 tonu bulduğu anlaşıldı. Büyükikramiye, 200 liralık 250 bin adetbanknot haline getirilip, uç uca dizildiğindeise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün36 katı uzunluğa erişiyor! Ayrıca5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde iseyaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor.Bu da Ali Sami Yen Spor KompleksiTürk Telekom Arena'nın zeminini 14kez kaplıyor.
AYDA 450 BİN TL KİRA * Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.
* 900 bin lira değerindeki Bugatti Veyron marka 7 lüks otomobil...
* İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, bin 200 adet lüks saat alınabiliyor.
* 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabiliyor.
* Eğer ben bu evlerde oturmam kiraya veririm diyorsanız, aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
60 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini duyan vatandaşlar Twitter'dan şu yorumları yaptı...
* Yılbaşı ikramiyesi çıkarsa evden ekmek almaya çıkıp geri gelmeyeceğim.
* Apple'dan randevu alma ihtimali bile bana ikramiye çıkma ihtimalinden büyük!
* 60 milyon bana çıksa sevinçten çamaşır makinesine girip sabaha kadar dönerim!
* Bu yılda milli piyango bileti alıp mandalina yemeye devam edecekmişim gibi geliyor bakalım.
* Bu yıl ikramiye bana çıksın başkabir şey istemem. İsteyeceğimher şeyi alırım nasıl olsa...
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