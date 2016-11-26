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Türk jetlerini ettiler

Ege Denizi'nde uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan iki F-16 uçağına, Yunan jetlerince 19 dakika 8 saniye süreyle radar kilidi atılarak de bulunuldu

Türk jetlerini taciz ettiler

Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan iki F-16 uçağına, Yunan jetlerince radar kilidi atılarak de bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, dün Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan iki F-16 uçağına, 'a ait F-16 uçaklarınca, 19 dakika 8 saniye süreyle radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

TSK unsurlarınca gerekli reaksiyon gösterildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 18:32
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