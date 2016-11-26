CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ikiyüzlü davranarak, terör örgütlerine destek çıkan AB'ye resmen yalvardı. Kılıçdaroğlu, "Bizi cezalandırmayın, biz yüzümüzü hep Batı'ya döndük. Biz kendi ülkemizde bu mücadeleyi zaten yapıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.
Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de belediyenin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği temel atma töreninde yaptığı konuşmada AB'ye adeta yalvardı.
"BİZİ CEZALANDIRMAYIN"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği üyelerinin tümüne, tüm yöneticilerine seslenmek isterim. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, öteden beri, kurulduğu tarihten bu yana yüzünü Batı'ya ve uygarlığa dönmüş bir ülkedir. Biz laik, demokratik, sosyal hukuk devletini koşulsuz savunan bir ulusuz. Dolayısıyla bir kişiye kızıp, bir kişinin söylemlerine kızıp, 80 milyonluk bir ülkeye yaptırımlar uygulamayın. Bu bir halkı cezalandırmaktır. Biz kendi ülkemizde bu mücadeleyi zaten yapıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Birileri Türkiye'yi teslim almak istiyor ama tek bir Cumhuriyet Halk Partili dahi bu ülkeyi bir kişiye asla teslim etmeyecektir" dedi.
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Rus uçağı vurulduğu zaman da ruslara bizi cezalandırmayın demişlerdi. Değişen bir şey yok.
İte bak yatığı yere bak sen kim oluyosunda 80 milyonun adına konuşuyosun satılık büfe
tamamen şirazeden çıktı,ecevidin son zamanları gibi oldu yaşıda onun kadar yok ama bu adamın hemen akli melekeleri yerindemi bi bakılması lazım,görünüşe göre alzaymır başlangıcı var gibi,yoksa ana muhalefette olupta bu tür bi konuşma yapmak normal insan işi değil.
TEFLON - B
sahiplerine bağlılığını bildirmiş bence normal yanii esas aksini görsem garipserdim
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