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Kılıçdaroğlu 'ye yalvardı!

, Türkiye'ye ikiyüzlü davranarak, terör örgütlerine destek çıkan 'ye resmen yalvardı. Kılıçdaroğlu, "Bizi cezalandırmayın, biz yüzümüzü hep Batı'ya döndük. Biz kendi ülkemizde bu mücadeleyi zaten yapıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu ABye yalvardı!
Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de belediyenin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği temel atma töreninde yaptığı konuşmada 'ye adeta yalvardı.

"BİZİ CEZALANDIRMAYIN"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği üyelerinin tümüne, tüm yöneticilerine seslenmek isterim. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, öteden beri, kurulduğu tarihten bu yana yüzünü Batı'ya ve uygarlığa dönmüş bir ülkedir. Biz laik, demokratik, sosyal hukuk devletini koşulsuz savunan bir ulusuz. Dolayısıyla bir kişiye kızıp, bir kişinin söylemlerine kızıp, 80 milyonluk bir ülkeye yaptırımlar uygulamayın. Bu bir halkı cezalandırmaktır. Biz kendi ülkemizde bu mücadeleyi zaten yapıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Birileri Türkiye'yi teslim almak istiyor ama tek bir Cumhuriyet Halk Partili dahi bu ülkeyi bir kişiye asla teslim etmeyecektir" dedi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 21:21
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Aynı kafa Aynı kafa

Rus uçağı vurulduğu zaman da ruslara bizi cezalandırmayın demişlerdi. Değişen bir şey yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.11.2016 00:49
Chpkk Chpkk

İte bak yatığı yere bak sen kim oluyosunda 80 milyonun adına konuşuyosun satılık büfe

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.11.2016 00:38
zaaa zaaa

tamamen şirazeden çıktı,ecevidin son zamanları gibi oldu yaşıda onun kadar yok ama bu adamın hemen akli melekeleri yerindemi bi bakılması lazım,görünüşe göre alzaymır başlangıcı var gibi,yoksa ana muhalefette olupta bu tür bi konuşma yapmak normal insan işi değil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 26.11.2016 23:04
Noel papa UNDerZY-KLON Noel papa UNDerZY-KLON

TEFLON - B

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 26.11.2016 22:39
piyon mal piyon mal

sahiplerine bağlılığını bildirmiş bence normal yanii esas aksini görsem garipserdim

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 26.11.2016 22:12
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