ASELSAN yeni Ar-Ge merkezini açtı

ASELSAN Araştırma Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla Ar-Ge merkezi statüsüne kavuştu. Böylece şirketin Ar-Ge merkezi sayısı 6'ya çıktı.



Merkezde, kurulduğu 2014'ten bu yana, ASELSAN'ın faaliyet alanlarındaki teknolojik hakimiyetini korumak ve daha da ileriye taşımak amacıyla orta-uzun vadede önemi artacağı öngörülen teknoloji alanlarına ait uygulamalı araştırma çalışmaları yürütülüyor.



Araştırma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan özgün teknolojik kazanımların ASELSAN'ın diğer Ar-Ge merkezlerindeki mühendislik birimlerine aktarımıyla geliştirilen teknolojilerin ürüne dönüşmeleri ve ticarileşmeleri sağlanacak.



Şirketin 6. Ar-Ge merkezinde yürütülen projeler ve bu projelere ilişkin beklentiler şöyle:



- Sinyal ve Görüntü İşleme: Sinyal ve görüntü işleme alanında yapılacak araştırmalar sayesinde ASELSAN'ın faaliyet alanlarındaki kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri ve radarlar gibi sistem ve cihazlar için yeni teknolojilerin elde edilmesi ve şirketin yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.



- Veri Analitiği: ASELSAN'ın birçok alanda kullandığı sensörlerden elde edilen veriler kıymetlendirilerek, komuta kontrol, elektronik harp, siber güvenlik ve güvenlik sistemleri gibi şirketin faaliyet alanlarına yeni yetenekler kazandırılması ve yeni sistemlere öncülük yapılması hedefleniyor.



- Derin Öğrenme: Özellikle görüntü işleme ve doğal dil işleme alanlarında yapılacak derin öğrenme araştırmaları sayesinde ASELSAN'ın silah ve güvenlik sistemleri ve insansız sistemler gibi faaliyet alanlarına yeni teknolojilerin kazandırılması ve mevcut projelerin performansının artırılması planlanıyor.



- Sıkıştırılmış Algılama: Yüksek çözünürlüklü kızılötesi görüntüleme, MR görüntüleme ve radar alanlarında çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalar sayesinde radar ve kızılötesi sensörler için yeni teknikler geliştirilmesi ve MR alanında çekim sürelerini kısaltacak yazılımların elde edilmesi hedefleniyor.



- Tıbbi Görüntüleme: Gelecekte önemi artacağı öngörülen manyetik parçacık görüntüleme alanında yapılan çalışmalar sayesinde bu teknolojinin klinik kullanımını mümkün kılacak yöntemlerin geliştirilmesi planlanıyor.



- Biyoteknoloji: ASELSAN'ın sağlık alanında başlattığı çalışmalar kapsamında klinik teşhis alanında uygulamaları bulunacak ve yüksek duyarlılığı olan bir tıbbi tanı kiti teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Bu sayede enfeksiyon, alerji gibi tanıları yapabilecek hassas, taşınabilir ve düşük maliyetli cihazların geliştirilmesi amaçlanıyor.



Şirket, geçen yıl Ar-Ge çalışmaları için 912 milyon liralık bütçe kullandı.



ASELSAN, 5 kıtada çok sayıda ülkeye satış yaparak ileri teknoloji ürünleri ihracatında önemli bir aktör olarak faaliyet gösteriyor.



ASELSAN bünyesindeki Ar-Ge merkezlerinde yaklaşık 2 bin 600 personel görev yapıyor.