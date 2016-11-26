Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesindeki operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının mavi listesinde yer alan Azad Farkin kod adlı terörist Nevzat Gündüz'ün de bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Kasım'da "Bayrak-30 Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem" operasyonunun düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Operasyonda, 7'si ölü, 1'i teslim ve 1'i sağ olmak üzere etkisiz hale getirilen 9 terörist/işbirlikçinin arasında terör örgütünün sözde orta saha 2. düzey yürütmeden sorumlu ve İçişleri Bakanlığının mavi listesinde yer alan Azad Farkin kod adlı Nevzat Gündüz'ün de olduğu ailesinin teşhisini müteakip, kesin olarak anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyonla ilgili adli işlemlere devam edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların artan bir azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.