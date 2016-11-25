‘FETÖ rakip gördüklerine engel oldu’

Yunus Emre Enstitüsü'nün bu yıl kurduğu Kültürel Diplomasi Akademisi'nin ilk programı 'Sınırların Dışında Düşünmek' çalıştayının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yaptı.



Yunus Emre Enstitüsü gibi bu ülke için çalışan kuruluşlara FETÖ'nün saldırdığını ifade eden Bakan Avcı, "Vazife yaptığınız ülkelerde, enstitünün gereği gibi çalışamaması için gayret gösteren odaklar oldu. Bunlar bazen bulunduğunuz ülkelerin yerel yönetimleriyle de işbirliği yapabilecek kadar takiye uyguladı ve hainlik yaptıklar. Yunus Emre Enstitüsü kurulduğu günden beri içeriden çok büyük ihanete uğramış bir enstitüdür. Çünkü bu kuruluşları kendi farklı emellerinin önünde bir engel ve rakip olarak gören FETÖ, sizin bulunduğunuz yerlerde tanınmamanız için, gereği gibi çalışamamanız için açık veya örtülü pek çok tertibin içine girmiştir. Bunu bazen bizim içimize de sızmış olan uzantıları aracılığıyla yapmıştır. O bakımdan bundan sonraki süreçte de devam edecektir" ifadelerini kullandı.

FURKAN KARA