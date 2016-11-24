Serbest düşüş

Antalya'da bir deri mağazasında mankenlik yapan Burcu Çağlayan, 24 Temmuz 2010 günü erkekarkadaşı İbrahim Tokgöz'ün, Fener Mahallesi 1964 Sokak Akanay Sitesi 5'inci kattaki dairesinden düşerek yaşamını yitirdi. Genç kızın Tokgöz'ü kıskandığı için intihar ettiği ileri sürüldü. Olaydan sonra tutuklanan İbrahim Tokgöz, ifadesinde Burcu Çağlayan'ın intihar ettiğini söyledi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ORTALIKTAN KAYBOLDU
Cumhuriyet Savcılığı'nın Burcu Çağlayan'ın balkondan atıldığı kanaatine varması üzerine İbrahim Tokgöz ve arkadaşı Murat Ergüç hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. AncakTokgöz ifadesi alınıp serbestbırakıldı. Daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aradan geçen süreye rağmen bulunamadı. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, genç kızın ölümle sonuçlanan eyleminin, düşme, itme, atmaveya serbest düşme sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi için bilgisayar animasyonları hazırlanarak bilirkişi raporu istedi. Rapor dün mahkemeye sunuldu. Herkesi şaşırtan raporda şöyle denildi:
SEBEBİ ANLAŞILAMADI
"Burcu Çağlayan yüksekten düşme sonucu ölmüştür. Düşmenin balkon korkuluğundan tutunup sarkarak kendini bırakması, bir kişi tarafından balkondan sarkıtılarak bırakılması, geri giderken dengeyi kaybederek korkuluklardan düşmesi olasılıkları şeklinde değerlendirilmiş olup, serbest düşme şekillerine ait animasyonlara ait CD dosya ekinde sunulmuştur." Duruşma 1 Aralık'a ertelendi.