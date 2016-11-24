Askeri kaynaklar, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait unsurlara Suriye rejimi tarafından üçüncü saldırının yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Türk jetlerinin El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava taaruzları yaptığını belirtti.

Sosyal medyada "Gün boyunca birkaç kez Suriye rejimi tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırı yapıldığı" yönünde haberler yer aldı.

Askeri kaynaklardan, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. "Suriye rejimi tarafından El Bab bölgesine hava taaruzu yapıldığı"na yönelik haberlerin de gerçek dışı olduğunu ifade eden askeri kaynaklar, "Mevcut durum itibarıyla Türk Hava Kuvvetlerince El Bab bölgesindeki DEAŞ teröristlerine yönelik hava taarruzları yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Yetkililer, söz konusu bölgedeki uçakların Suriye'ye ait uçaklar değil, Türk jetleri olduğunu da vurguladı.