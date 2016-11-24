Cuntacıların görev alacakları yerler belirlendi

SAAT 21.00'A DOĞRU BİRLİKLERE GİTMİŞLER
Başsavcılık o gece harekete geçen isimlerin belirlenmesi için de titiz bir çalışma yürüttü. Harekat planı ile görevlendirme listesinin, cuntacılar tarafından 15 Temmuz gecesi 21.00'a doğru birliklere gönderildiği belirlendi. Birlik dışında bulunan ve görevlendirme listesinde yer alan bazı isimlerin ise telefonla bilgilendirildiği ve birliklere giderek komutayı teslim almalarının istendiği tespit edildi. Bu bildirimlerden sonra bazı cuntacıların harekete geçerek söz konusu birliklere gittikleri ortaya çıktı. Başsavcılık bu isimlerin listesini de çıkardı.
SORUŞTURMA DOSYASINA GİREN İSİMLER ŞUNLAR:
OSMAN ÜNLÜ: Cuntacıların listesinde Ankara Sıkıyönetim Komutanı olarak yer alan Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü'nün darbe teşebbüsü gecesi Ankara 4. Kolordu Komutanlığı'nı devralmaya geldiği belirlendi. Ünlü'den boşalan koltuğa ise Polatlı'da bulunan füze bataryaları ve askeri mühimmatın Ankara'ya götürülmesi talimatını veren Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanı darbeci Tuğgeneral Murat Aygün geçti.
SEMİH TERZİ: Özel Kuvvetler 1. Tugay Komutanı Semih Terzi, darbe teşebbüsü gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek için Diyarbakır'dan askeri uçakla Ankara'ya gelmişti. Ancak Terzi ÖKK'da görevli Astsubay Ömer Halis Demir tarafından vurularak öldürüldü.
BİCAN KIRKER: Kara Kuvvetleri Personel Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Bican Kırker, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin en büyük tümenlerinden biri olan
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim ve Tümen Komutanlığı'nı ele geçirmek için buraya giderek tankların çıkarılması talimatını verdi. Ancak darbe karşıtı subaylar tarafından gözaltına alındı.
SADIK KÖROĞLU: Darbe girişimin en hareketli adreslerinden olan ve kursiyer teğmenlerin dahi silahlandırıldığı Ankara'daki Jandarma Okullar Komutanlığı'nın başında bulunan Sadık Köroğlu, Jandarma Eğitim Komutanlığı'nı devralmak istedi.
ÜNSAL COŞKUN: Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun, o gece Kara Havacılık Tümen Komutanı Hakan Atınç'ı derdest ettirerek yerine geçti. Ankara'yı kana bulayan helikopterler Coşkun'un komutasındaki bu tümenden havalandı.
ALİ KALYONCU: Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu, 28. Mekanize Tugay Komutanlığı'nın komutasını devraldı. Ankara sokaklarında terör estiren tanklar ve diğer zırhlı araçlar bu tugaydan çıktı.
KERİM ACAR: Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar, derdest edilen Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün yerine geçti.
SİNAN SÜER: Darbecilerin atama listesinde 'görevine devam' yazan Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Başkanı Sinan Süer o gece Karargahta idi. Süer'in elinde silahla darbecilerle birlikte hareket ettiği de görüntülere yansıdı.
MUHARREM KÖSE: Genelkurmay Hukuk Müşaviri Albay Muharrem Köse, listede Genelkurmay Adli Müşaviri olarak yer alıyordu. Köse o gece Genelkurmay Karargahında bulunuyordu.
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