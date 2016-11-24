Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge güçlerinin, kendileri tarafından terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerden geri çekilmeyeceklerini ve buna Kerkük ile Sincar ilçesinin de dahil olduğunu belirtti.

Barzani, BBC Farsça'ya verdiği röportajda Başika'daki Türk kampıyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi:

"BAZI TARAFLAR DURUMU ABARTTI"

"Milletin ne dediği önemli değil. Sahadaki gerçekler başkadır. DEAŞ, Kürdistan bölgelerine saldırmaya başladığı zaman uluslararası koalisyon güçleri bölgeyi korumaya başladı. Peşmerge güçlerinin eğitilmesi için birkaç askeri kamp kuruldu. Aynı zamanda Türkiye de Musul'dan kaçan polis ve emniyet güçlerinin eğitilmesi için iki askeri kamp kurdu. Bunun yanında Musullu gönüllü güçlere de eğitim verilmeye başlandı ve kamp açıldı. Oradaki kampların güvenliğinin sağlanması için başka askerler sevk edildi. Bunların hepsi Irak merkezi hükümetiyle dayanışma içinde yapıldı ancak bazı taraflar, bu durumu abarttı."