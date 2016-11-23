Siber casuslukta kilit isim: Basri Aktepe

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE SATIYOR
Raporda Endersys ve Inforcept'in, Surgate Lubs adlı elektronik posta filtreleme ve takip yazılımı programını pek çok kamu kurumu ve özel firmaya sattığı belirtiliyor. Bu yazılım, 6 Ağustos 2014'te Amerikalı Comodo firmasına satıldı. Bu satıştan Inforcept'in ortaklarına 393 bin 594 dolar aktarıldı. Şirket ortaklarının Comodo şirketinden 12 Ekim 2015'te hisse aldıkları tespit edildi. An itibariyle pek çok kamu kurumu ve özel firmanın Comodo firmasından hizmet almaya devam ettiği de saptandı.
TİB'DEKİ FETÖ'CÜLER
Raporda Basri Aktepe'nin yanı sıra FETÖ'cü teknik uzmanlardan Alper Özbilen, Ferat Saraç, Cenk İlker, Hamza Demirezen ve Ahmet Yazıcı ile ilgili de önemli bilgiler yer alıyor. Alper Özbilen, TİB Bilişim Sistemleri Daire Başkanıyken yine Murat Balaban ile birlikte çalışma yürüten isimlerden biri. Ferat Saraç, TİB'de iletişim uzmanı olarak görev yaptı. Saraç, tıpkı Balaban gibi Voitap adlı internet görüşmesi dinleme sisteminin teknik uzmanlarından. TİB'de sistem mühendisi olarak görev yapan Cenk İlker İzanlı, Hamza Demirezen, Ahmet Yazıcı da Voitap projesinde mühendis olarak çalıştı. FETÖ'cü şirketlerden Ölçü Bilişim'in sahibi olan Şükrü Süleyman Şehit, Endersys firmasında genel müdürlük de yaptı. İstihbarat raporuna göre şu an ABD'de.
STRATEJİK GÖREVLER…
Daha önce FETÖ'ye yakın Kaynak Holding'in şirketi olan Sürat Bilişim'de çalışan Hüseyin Harun Uyan da Ölçü Bilişim tarafından bir telekomünikasyon firmasında test database mühendisi olarak görev yapmış. Aynı holding bünyesindeki Sürat Teknoloji, MİT raporuna göre Sayıştay'ın teknik altyapısını kurmuştu. Serdar Özkan adlı FETÖ'cü bilişimci de 2008-2015 arasında yine stratejik bir telekomünikasyon firmasında operasyon müdürü olarak görev yapmış. Veysel Özdemir de aynı firmada çalışmış isimlerden biri.
MİT RAPORUNDAKİ KRİPTO YAZILIMCI
Raporda adı geçen bir diğer önemli isim ise Barış Şimşek. Şimşek, Ölçü Bilişim'in asıl sahibi. BS Bilgi Teknolojileri'nin kurucusu. Şimşek, Inforcept ile birlikte FETÖ'nün en önemli bilişim firması Endersys'de de ortaklık ve genel müdürlük yapmış. Şimşek'in Endersys'de Murat Balaban, İsmail Yenigül ve Ömer Faruk Şen ile ortaklığı var. Son üç isim aynı hisse paylarıyla Inforcept firmasında da ortak.
YURTDIŞINA KAÇTILAR
FETÖ'nün bilişim şirketlerini yöneten bu isimlerin çoğu 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldılar ve sonrasında yurtdışına kaçtılar. Hatta Murat Balaban, darbe kalkışmasında Türksat'a izinsiz giren mühendislerden Aydın Yavuz'un genel müdürlüğünü yaptığı Vizyon Arge'nin sahibi. Barış Şimşek şimdi ABD'de, Balaban'ın da yurtdışına kaçtığı sanılıyor. Barış Şimşek'in Silikon Vadisi'nde yeni bir şirket kurduğu belirtiliyor. Barış Şimşek'in adı MİT raporunda da FETÖ'nün kripto yazılımcılarından biri olarak geçiyor. Barış Şimşek'in, Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarının tamamının maillerini takip edebileceğini söylediği biliniyor.
WİKİLEAKS 2 ŞİRKETİN ADINI AÇIKLAMIŞTI
Endersys ve Inforcept'in adı WikiLeaks belgelerinde de teknik takip yapan şirketler olarak geçmişti. WikiLeaks'in ortaya çıkardığı haritaya göre Türkiye'yi izleyen şirketin adının Inforcept Networks olduğu belirtilmişti. WikiLeaks Türkiye'nin de içinde bulunduğu 25 ülkede dinleme ve takip sistemleri geliştirip satan 160 şirketi de açıklamıştı. Bunlardan İstanbul merkezli Inforcept, o dönemde dinleme sistemleri yaptıklarını doğrulamış ve "Neşter yanlış ellerde öldürücü silah olabilir" açıklamasını yapmıştı. SABAH'ın ulaştığı istihbarat raporu, dinleme sistemlerinin FETÖ'nün elinde olduğunu yani neşteri bir terör örgütünün tuttuğunu belgeleriyle ortaya koydu. WikiLeaks'e göre Barış Şimşek'in yönetim kurulu üyesi olduğu Inforcept, teknolojilerini aynı zamanda hükümetlere de satıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.