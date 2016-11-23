FETÖ’cü sanığa CHP’li avukat

Fetullahçı Terör Örgütü çatı davası kapsamında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesine dün başlandı. Duruşmaya kumpas davaları nedeniyle intihar eden Yarbay AliTatar'ın ablası Hürriyet Ünver damgasını vurdu. Terörist Gülen'in '1 numara' olduğu duruşmaya Silivri Cezaevi'nden bağlanan Hidayet Karaca'nın "Rahatsızlığım var. Ara vermeyecek misiniz?" sorusu ortamı gerdi. Hürriyet Ünver, "Beklemekzoruna mı gitti? Ben 7 yıldır bekliyorum.Hesap vereceksiniz katiller" diye bağırdı.
GÜLEN'İN AVUKATI KATILMADI
Daha önce savcılığa gönderdiği dilekçe ile FETÖ'den istifa ettiğini bildiren Zaman gazetesinin eski sahibi ve FETÖ'nün kasası Alaaddin Kaya ise, aylık gelire yönelik soru üzerine de "Gelirim yok.Ancak eşimin aylık 20 bin TL civarında kirageliri var" şeklinde yanıt verdi. Ankara Barosu tarafından Fetullah Gülen'in avukatı olarak atanan Alihan Uncu, görevlendirme işleminin yürütmesini idare mahkemesinden aldığı karar ile durduğu için duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk ifade veren sanık olan İlhan İşbilen'in avukatlığını ise CHP eski Konya Milletvekili Atilla Kart'ın yapması dikkat çekti.
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