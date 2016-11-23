Erdoğan ve Çipras Kıbrıs sorununu görüşecek

Kıbrıs sorununun çözümünü öngören görüşmelerin çıkmaza girmesi Kıbrıs Türk ve Rum kesimindeki çözüm taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.



Yunan hükümet çevrelerine göre, tıkanıklığın giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakan Aleksis Çipras yoğun telefon görüşmelerine devam ediyor. Sabah'a konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi, Erdoğan ile Çipras'ın garantörlük sistemindeki görüş ayrılıklarından başka müzakerelerin tıkanmasına yol açan diğer pürüzlerin giderilmesi amacıyla "tarafsız bir bölgede ve aralık ayı başlarında görüşmelerini öngören çalışmaların sürdürüldüğünü" dile getirdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetli çabalarına rağmen sonuç alınamadığını belirterek, "Çok değerli bir fırsat kaçırıldı. Türkiye'nin çözüm yönündeki kararlılığı sürmektedir" dedi.