Kıbrıs sorununun çözümünü öngören görüşmelerin çıkmaza girmesi Kıbrıs Türk ve Rum kesimindeki çözüm taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.
Yunan hükümet çevrelerine göre, tıkanıklığın giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakan Aleksis Çipras yoğun telefon görüşmelerine devam ediyor. Sabah'a konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi, Erdoğan ile Çipras'ın garantörlük sistemindeki görüş ayrılıklarından başka müzakerelerin tıkanmasına yol açan diğer pürüzlerin giderilmesi amacıyla "tarafsız bir bölgede ve aralık ayı başlarında görüşmelerini öngören çalışmaların sürdürüldüğünü" dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetli çabalarına rağmen sonuç alınamadığını belirterek, "Çok değerli bir fırsat kaçırıldı. Türkiye'nin çözüm yönündeki kararlılığı sürmektedir" dedi.
Erdoğan ve Çipras Kıbrıs sorununu görüşecek
Kıbrıs sorunu görüşmelerinin çıkmaza girmesi Kıbrıs Türk ve Rum kesimindeki çözüm taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Kıbrıs sorununun çözümünü öngören görüşmelerin çıkmaza girmesi Kıbrıs Türk ve Rum kesimindeki çözüm taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.
kalan karakter 1000
82 ilimiz olmalı.
iç uğraşmaya gerek yok referandum yapılsın türkiyenin 83. vilayeti olsun bitsin daha evvel denktaşa hatayı misal vermiştim kabuletmemişti
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.