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Erdoğan ve Kıbrıs sorununu görüşecek

Kıbrıs sorunu görüşmelerinin çıkmaza girmesi Kıbrıs Türk ve Rum kesimindeki çözüm taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Erdoğan ve Çipras Kıbrıs sorununu görüşecek

Kıbrıs sorununun çözümünü öngören görüşmelerin çıkmaza girmesi Kıbrıs Türk ve Rum kesimindeki çözüm taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Yunan hükümet çevrelerine göre, tıkanıklığın giderilmesi amacıyla ile Yunan Başbakan Aleksis yoğun telefon görüşmelerine devam ediyor. Sabah'a konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi, Erdoğan ile Çipras'ın garantörlük sistemindeki görüş ayrılıklarından başka müzakerelerin tıkanmasına yol açan diğer pürüzlerin giderilmesi amacıyla "tarafsız bir bölgede ve aralık ayı başlarında görüşmelerini öngören çalışmaların sürdürüldüğünü" dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetli çabalarına rağmen sonuç alınamadığını belirterek, "Çok değerli bir fırsat kaçırıldı. Türkiye'nin çözüm yönündeki kararlılığı sürmektedir" dedi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 08:23
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#220;RK TÜRK

82 ilimiz olmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.11.2016 11:15
ihsan ihsan

iç uğraşmaya gerek yok referandum yapılsın türkiyenin 83. vilayeti olsun bitsin daha evvel denktaşa hatayı misal vermiştim kabuletmemişti

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.11.2016 11:11
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