Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye ziyarette bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Musul operasyonunda gelinen son aşama başta olmak üzere Irak'ta yaşanan gelişmeler, terörle mücadele ve Türkiye ile IKBY arasındaki iş birliği konuları ele alındı, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu bağlamda, Başbakan Yıldırım ve Barzani, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, Irak'ın huzur ve istikrarını hedef alan terör örgütleriyle mücadelede iş birliğine devam edilmesi ve Türkiye ile IKBY arasında geniş bir alana yayılan ilişkilerin daha da ileri bir seviyeye taşınması için karşılıklı çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.