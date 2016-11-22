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'cü "" tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, sosyal medyada "Aksilahlanma" etiketini açarak kampanyaya dönüştürdüğü ve örgüt lehine faaliyette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan "" adlı Twitter hesabının sahibi , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖcü JeansBiri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, "" adlı Twitter hesabından "Aksilahlanma" etiketiyle paylaşımlarda bulunan Aydoğdu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliği, zanlı Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

CUMHURİYET GAZETESİ SORUŞTURMASI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Bu arada, şüpheli Aydoğdu hakkındaki dosya, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve /PDY'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma ile birleştirilmişti.

Birleştirmeye "Cumhuriyet gazetesinin 22 Ekim tarihli nüshasında manşetten 'Ak Silahlanma Provokasyonu' başlıklı haberin yayımlanması, bu haberin kaynak olarak 'JeansBiri' adlı Twitter kullanıcısına dayandırılması, bu haberden önce 'Aksilahlanma' şeklinde paylaşım açan şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 27 Ekim'de gözaltına alınması" gerekçe gösterilmişti.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 20:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

bunlar bir feto köpekleridir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 22.11.2016 22:15
atlantis atlantis

Senin Rab'in belli peygamber efendimiz s.a.v. belli, ne isin olabilir fetötöcü gruplarla yahu?insanlar bu cahillikten kurtulmali artik

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 22.11.2016 20:46
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