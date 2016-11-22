İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, "JeansBiri" adlı Twitter hesabından "Aksilahlanma" etiketiyle paylaşımlarda bulunan Aydoğdu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliği, zanlı Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

CUMHURİYET GAZETESİ SORUŞTURMASI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Bu arada, şüpheli Aydoğdu hakkındaki dosya, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma ile birleştirilmişti.

Birleştirmeye "Cumhuriyet gazetesinin 22 Ekim tarihli nüshasında manşetten 'Ak Silahlanma Provokasyonu' başlıklı haberin yayımlanması, bu haberin kaynak olarak 'JeansBiri' adlı Twitter kullanıcısına dayandırılması, bu haberden önce 'Aksilahlanma' şeklinde paylaşım açan şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 27 Ekim'de gözaltına alınması" gerekçe gösterilmişti.



