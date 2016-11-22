Yol Durumu
  1. 'ByLock' soruşturmasında 28 polis tutuklandı

Dışişleri'nden açıklaması

Sözcüsü Büyükelçi , "Sürecin bu kritik aşamasında çok değerli bir fırsatın kaçırılmış olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada, Türk tarafıyla ayrıntılı bir durum değerlendirmesi yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Dışişlerinden Kıbrıs açıklaması
Sözcüsü Müftüoğlu, sorununda çözüme ulaşılması için İsviçre'de yapılan görüşmelere dair sorulan bir soruya yanıt verdi. Mont Pèlerin'deki görüşmelerden sonuç alınamadığını anımsatan Müftüoğlu, "Sürecin bu kritik aşamasında çok değerli bir fırsatın kaçırılmış olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada, Kıbrıs Türk tarafıyla ayrıntılı bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Garantörlerin de katılımıyla gerçekleştirilecek 5'li Konferansın tarihinin gecikmeksizin belirlenmesinde ve bu arada görüşmelerin devamında fayda görülmektedir. Türkiye'nin Kıbrıs meselesine yaşayabilir bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığı sürmektedir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: , ,
  • 22 Kasım 2016, Salı 21:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar