Turgay Ciner'den faciayı gizleme operasyonu!

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı maden köyünde bulunan Ciner Grubu'na ait bakır madeninde heyelan meydana geldi. Heyelanda çok sayıda işçi hayatını kaybetti. 9 işçinin ise cenazelerine halen ulaşılamadı. Ancak başta Ciner grubuna ait Habertürk olmak üzere medya kaza karşısında sessiz kaldı.

CİNER'DEN FACİAYI GİZLEYİN TALİMATI

Maden haberlerine birinci sayfasında çok küçük bir alan ayıran gazetelerde madenin hangi gruba ait olduğunu da yazmadı.





Habertürk gazetesi bağlı olduğu grubun madeninde meydana gelen kazayı 1. sayfanın en altında küçük bir haberle gördü.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "Ciner'in madeni göçerse Allah'tan" başlıklı yazısıyla medyanın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.



İşte Melih Altınok'un o yazısı:

"Siirt Şirvan'da halen toprak altında olan 11 maden işçimiz var. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 yetkili gözaltına alındı. Dün Enerji Bakanı Berat Albayrak da kaza alanındaydı, çalışmaları yerinde takip etti. Acı bekleyişimiz sürüyor.

Peki, bu hayati konunun, ıvır zıvır tartışmalar kadar medyada yer bulmamasına hiç şaşırmıyor musunuz?

Ben birkaç gün ısrarla üzerinde durduğum bu suskunluk anlaşmasının, göçen madenin bir medya patronuna ait olmasından kaynaklandığı kanaatindeyim.



Aksi olsa, madenin sahibi Turgay Ciner'in gazetesi Habertük'ün, bu büyük iş kazasını "Siirt'te aşırı yağış heyelana neden oldu" şeklinde vermesi yoğun eleştirilere yol açmaz mıydı... Twitter'da başlıklar açılıp imza kampanyaları yapılmaz mıydı... Köşe yazarları "vicdan" başlıklı yazılar döşenmez miydi?



SERMAYE SAHİBİ 'ABİLERİYSE' "İŞÇİ ÖLÜMLERİNİ FALAN" PEK SORUN ETMEZLER

Bakın, madende işçi olan Sedat C, kazanın "göz göre göre" geldiğini, yaşananın afet değil aymazlık olduğunu nasıl anlatıyor:

"İlkbaharda madende çatlaklar oluşmuştu. Çatlaklar o kadar büyüktü ki içine iş makineleri bile girebiliyordu. Madende palya (Açık madenlerde basamaklar açılarak işlenecek toprağı elde etme yöntemi) yapılmıyordu. Bu nedenle de toprak sürekli kayıyordu." Ama biliyorsunuz, bizde kendine solcuyum diyenler, sendikalar bile önce savunacaklarıişçinin patronuna bakarlar. Eğer sermaye sahibi sevdikleri bir abileriyse, pahalı diye alınmayan güvenlik önlemlerini, "işçi ölümlerini falan" pek sorun etmezler.

Çünkü işçilerin aksine onların zincirlerinden başka kaybedecek "şeyleri" çoktur."