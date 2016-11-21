Köprüde sülün avı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Yalova'ya gitti. Hersek Lagünü'ne200 adet sülün salıverdi. Ancak kalabalık yüzünden bazı sülünler köprüde kaçmaya çalıştı. Eli silahlı polislerin hayvanları kovaladığı anlar kameralara yakalandı. Bakan Eroğlu, yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: "HersekLagünü için OsmangaziKöprüsü'nün güzergahıdeğiştirildi. Burası da korundu. Burasını muhteşem hale getireceğiz" dedi.
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