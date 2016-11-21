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Köprüde sülün avı

Köprüde sülün avı
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. , bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Yalova'ya gitti. Hersek Lagünü'ne 200 adet sülün salıverdi. Ancak kalabalık yüzünden bazı sülünler köprüde kaçmaya çalıştı. Eli silahlı polislerin hayvanları kovaladığı anlar kameralara yakalandı. Bakan Eroğlu, yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: "Hersek Lagünü için Osmangazi Köprüsü'nün güzergahı değiştirildi. Burası da korundu. Burasını muhteşem hale getireceğiz" dedi.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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