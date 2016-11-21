Hükümetten önergeye ilişkin kritik açıklama

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş önergenin geri çekilmeyeceğini ancak CHP'nin önerisi varsa değerlendirilebileceğini söyledi.

Elitaş, "Yarın önergenin son oylamasını yapacağız" dedi.

ÖNERGEYİ VEREN AK PARTİLİ VEKİLDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ramazan Can, AK Parti'nin önergesinin doğru ve yerinde olduğunu söyledi ve bazı tashihler yapılabileceğini açıkladı.

Can, Başbakan Binali yıldırım'ın AK Partili kadınmilletvekilleriyle yaptığı toplantıya katıldı.

AK Partili Can, "resmi evlilik şartı" getirilmesi durumunda 16 yaşından küçüklerin bu öneriden yararlanamayacağını söyleyerek, AK Parti'nin yasada değişiklik düşünmediğini söyledi.