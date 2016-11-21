Yol Durumu
  1. Demirtaş'ı ziyarete gelen Avrupalı heyete izin verilmedi
  2. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi

Hükümetten önergeye ilişkin kritik açıklama

Geriye dönük erken yaştaki evlilikler ile ilgili düzenlemeyi öngören önergeye ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili 'tan açıklama geldi. Elitaş,"Yarın önergenin son oylamasını yapacağız" dedi.

Geri çekmeyeceğiz

AK Parti Grup Başkan Vekili önergenin geri çekilmeyeceğini ancak CHP'nin önerisi varsa değerlendirilebileceğini söyledi.

Elitaş, "Yarın önergenin son oylamasını yapacağız" dedi.

ÖNERGEYİ VEREN AK PARTİLİ VEKİLDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Ramazan Can, AK Parti'nin önergesinin doğru ve yerinde olduğunu söyledi ve bazı tashihler yapılabileceğini açıkladı.

Can, Başbakan Binali yıldırım'ın AK Partili kadınmilletvekilleriyle yaptığı toplantıya katıldı.

AK Partili Can, "resmi evlilik şartı" getirilmesi durumunda 16 yaşından küçüklerin bu öneriden yararlanamayacağını söyleyerek, AK Parti'nin yasada değişiklik düşünmediğini söyledi.
Etiketler:
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 16:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar